A Borgosesia “L’angolo dei profumi” chiude dopo 23 anni

Le vendite online sono state il colpo di grazia: e tra qualche settimana chiuderà “L’angolo dei profumi”, profumeria di piazza Mazzini aperta da quasi un quarto di secolo. A breve Borgosesia perderà dunque un altro esercizio commerciale. Monica Milone ha deciso di cessare l’attività.

Una decisione presa a malincuore: «Nonostante avessi deciso di fermarmi già da qualche mese, non sono mai riuscita a comunicare la notizia, nemmeno ai miei colleghi – spiega -. Non lo volevo rendere pubblico perchè mi fa male smettere, non vorrei assolutamente chiudere il negozio, purtroppo non ci sono altre soluzioni».

Un negozio aperto nel 2002

Monica Milone, classe 1978, aveva inaugurato “L’angolo dei profumi” l’8 dicembre 2002. «E’ stata una coincidenza molto fortunata – dice -: avevo saputo dalla precedente proprietaria che avrebbe chiuso, così ho deciso di rischiare e mettermi alla prova come profumiera. Considerato che ho gestito il negozio per più di vent’anni, direi che ho fatto la scelta più azzeccata».

L’idea di gestire una profumeria è arrivata come naturale seguito di una grande passione. «Mi è sempre piaciuto il trucco, la cosmesi e tutto ciò che riguarda la profumeria – racconta Milone -: fin da ragazzina mi sono interessata alle marche dei prodotti, agli stili che andavano di moda. Per questo motivo, gestire una profumeria non mi ha mai spaventato, anzi mi ha sempre permesso di seguirla con molta attenzione».

Monica ha potuto anche creare legami indissolubili con alcuni clienti. «Ho avuto clienti davvero storici, che regolarmente sono venuti da me per acquistare il profumo, per i trucchi o per un regalo. Ci sono clienti del Biellese, qualcuno addirittura dal Milanese, che mi hanno sempre scelto per i loro acquisti. Con molti di loro si è creato un rapporto molto stretto, con alcuni vere e proprie amicizie».

Il problema delle vendite su Internet

Con il passare del tempo sono cambiati anche i clienti: «In generale trovo che le persone siano diventate più esigenti, in particolare i giovani che vogliono stare al passo con i tempi in base a quello che viene richiesto dalla moda. Soprattutto però non acquistano più nel negozio: sono numerosi coloro che entrano in negozio per sentire la fragranza di un profumo senza poi acquistarlo. E ovviamente l’acquisto viene fatto online. Con questa tendenza, la piccola distribuzione finisce per scomparire».

Sebbene la voglia di proseguire ci sia, Monica Milone ha deciso di concludere l’esperienza: «Purtroppo non posso fare diversamente – conclude la titolare di “L’angolo dei profumi” -. Mi mancherà molto il negozio, per me era diventata una seconda casa. Mi mancheranno le abitudini dell’attività, le chiacchiere con i clienti e con gli altri commercianti».

