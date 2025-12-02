L’accusa del Pd di Borgo: gli uffici Cup sono costati 80mila euro di affitto all’anno. Nota polemica dei dem dopo il ritorno del Centro prenotazioni in ospedale.

Con l’inizio del trasferimento degli sportelli del Cup che lasciano il “Lingottino” di viale Varallo per tornare all’interno dell’ospedale di Borgosesia, il circolo locale del Partito democratico interviene con una nota critica: «È il momento di fare i conti», dicono i dem.

Il primo punto sollevato riguarda la terapia intensiva: il trasferimento del 2022 al Lingottino — spostamento resosi necessario per fare spazio a un nuovo reparto — implicava l’obiettivo di potenziare la struttura. Ora, a distanza di quasi quattro anni, il Pd chiede conto del ritardo o dell’assenza nella realizzazione del reparto di terapia intensiva.

Il secondo motivo è economico e riguarda la gestione delle risorse pubbliche: secondo il circolo democratico, mantenere gli sportelli al Lingottino è costato ogni anno oltre 80mila euro di affitto, una somma che — sostengono — sarebbe potuta servire per assumere medici, infermieri o acquistare nuovi dispositivi per il presidio.

Cosa cambia per i cittadini: il piano del ritorno del Cup

Secondo quanto spiegato dall’Asl Vercelli, il ritorno del Cup in ospedale mira a migliorare l’accessibilità e l’integrazione dei servizi per i cittadini: gli sportelli saranno ubicati al piano zero del presidio ospedaliero, accanto agli sportelli del Cps già attivi, e l’orario di apertura verrà poi esteso da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 17.

Allo stesso tempo, nel nuovo assetto sarà possibile prenotare nello stesso luogo: prime visite, visite di controllo, esami radiologici. Lo sportello “scelta e revoca” per cambio medico di base e pediatra, iscrizioni al Ssr, esenzioni, si sposterà anch’esso in ospedale.

Al Lingottino resteranno temporaneamente alcuni servizi: lo sportello “Protesica” (fornitura di ausili/presidi) e le cure domiciliari per anziani e disabili, i servizi veterinari. Con la previsione che tutto venga progressivamente trasferito entro circa marzo 2026.

Le domande aperte secondo il Pd

Alla luce di queste decisioni e dei cambiamenti in corso, il circolo del Partito democratico di Borgosesia chiede che la comunità venga informata con trasparenza e che gli impegni annunciati vengano concretizzati:

Quando sarà attivo il nuovo reparto di terapia intensiva e quali tempistiche reali verranno rispettate

In che misura i risparmi derivanti dal ritorno del Cup in ospedale verranno utilizzati per migliorare la dotazione sanitaria — personale, attrezzature, dispositivi?

Con il potenziamento del pronto soccorso, l’ampliamento dell’offerta chirurgica e diagnostico-strumentale: come cambierà l’accessibilità e la qualità delle cure per gli abitanti della Valsesia?

