Un incontro dedicato ai disservizi dell’acquedotto si è svolto nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 agosto, a Valduggia tra l’amministrazione comunale e l’intero consiglio di amministrazione di Cordar Valsesia. A convocare il confronto è stato il sindaco Luca Chiara, dopo le criticità che hanno interessato il servizio idrico e creato notevoli disagi alla popolazione.

Alla riunione hanno partecipato il presidente di Cordar Valsesia Lorenzo Mirabile e i consiglieri Guido Bondonno e Alessandra Sappa. Il confronto ha permesso di individuare una serie di interventi, distinguendo le misure da attuare rapidamente dai progetti necessari per modificare strutturalmente il sistema di approvvigionamento.

Dieci nuove sorgenti per Valduggia

Tra le priorità figura lo sblocco presso l’Ato del cosiddetto “Lotto 2”, progetto che consentirebbe di collegare una decina di nuove sorgenti alla rete. Contemporaneamente si punta a migliorare la qualità dell’acqua attraverso l’ottimizzazione delle attuali prese superficiali.

Il piano comprende anche interventi di manutenzione straordinaria sulle tubature nelle zone del paese dove sono emerse le maggiori criticità. L’obiettivo immediato è rendere il sistema più affidabile e ridurre il rischio di nuovi disservizi per le utenze.

Obiettivo: meno dipendenza dalle acque superficiali

La strategia di più lungo periodo prevede invece investimenti capaci di aumentare progressivamente l’utilizzo delle acque di sorgente, diminuendo la dipendenza dalle captazioni superficiali. Una trasformazione pensata per rendere l’acquedotto più resistente anche durante le situazioni di emergenza.

Il confronto proseguirà a breve con un incontro con Bcv Acqua. Comune e gestori intendono coordinare gli interventi e individuare le possibili fonti di finanziamento. Chiara annuncia nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane e sintetizza la posizione dell’amministrazione con lo slogan: «Non parole, fatti».

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