Ore di apprensione a Valduggia: donna dispersa sulla Cremosina

Una donna dispersa è stata ritrovata nella serata di ieri, domenica 30 agosto, lungo la strada della Cremosina, nel territorio di Valduggia. Le operazioni erano scattate dopo le 13 nella zona di Rastiglione, dove vigili del fuoco e Guardia di finanza si sono mobilitati in seguito alla segnalazione dell’allontanamento volontario della signora.

Sul posto sono confluite le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo e del comando di Vercelli, insieme ai volontari del distaccamento di Cravagliana. Alle ricerche hanno partecipato anche l’unità cinofila della Direzione regionale del Piemonte e la Guardia di finanza di Alagna.

Diverse squadre impegnate sul territorio

Una volta raggiunta Rastiglione, i soccorritori hanno immediatamente attivato il dispositivo previsto per la ricerca delle persone disperse. Le operazioni sono proseguite per diverse ore, interessando il territorio circostante e le strade della zona, mentre cresceva la preoccupazione per le condizioni della donna.

Il coordinamento delle attività è stato garantito attraverso l’Ucl, l’Unità di comando locale, predisposta dai vigili del fuoco per gestire sul posto uomini e mezzi impegnati nell’intervento. La svolta è arrivata soltanto in serata, a diverse ore dalla prima segnalazione.

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Il ritrovamento lungo la Cremosina

Intorno alle 21 un vigile del fuoco, mentre stava raggiungendo l’Ucl per dare il cambio al personale impegnato nelle ricerche, ha individuato la donna lungo la strada della Cremosina. Si trovava a circa tre chilometri dalla zona dalla quale erano partite le operazioni.

La signora appariva in stato di confusione, ma il ritrovamento ha consentito di chiudere positivamente una lunga giornata di ricerche. È stata quindi affidata al personale sanitario intervenuto sul posto, che ha provveduto a prestarle l’assistenza necessaria.

Foto redazione

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