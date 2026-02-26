Addio a Carla Galloppini, storica socia del Soroptimist Club Valsesia. Nota imprenditrice, aveva gestito l’omonima azienda di legnami a Borgosesia.

Lutto a Borgosesia e nel Soroptimist Club Valsesia per la scomparsa di Carla Galloppini, socia storica e figura di riferimento per l’associazione e per il tessuto imprenditoriale del territorio.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio all’interno del Club, che la ricorda sui social. Il sodalizio perde una presenza preziosa, sempre pronta a offrire sostegno, collaborazione e generosità. Carla Galloppini faceva parte del Soroptimist fin dagli esordi del sodalizio valsesiano, condividendo questo percorso con la sorella Brunella, che nel tempo ne è stata anche presidente.

Nota imprenditrice a Borgosesia

Imprenditrice stimata, era contitolare di realtà significative per l’economia locale: la Beton Sesia srl e successivamente la Galloppini Legnami srl, impresa attiva da oltre un secolo grazie all’impegno della famiglia. Attualmente la sede è in regione Torame a Borgosesia. Il suo lavoro ha contribuito a consolidare aziende che rappresentano ancora oggi un punto di riferimento per la Valsesia.

Residente a Borgosesia, lascia due figlie e una famiglia molto conosciuta e stimata in zona. In un messaggio di vicinanza, le socie del Club hanno espresso la loro affettuosa partecipazione al dolore dei familiari, ricordando Carla come una donna su cui si poteva sempre contare, esempio di dedizione e spirito di servizio.

