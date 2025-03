Addio Camillo Regis, storico presidente dell’Avis Borgosesia. Aveva 92 anni, il funerale sarà celebrato lunedì pomeriggio a Pray.

Addio Camillo Regis, storico presidente dell’Avis Borgosesia

Lutto in Valsessera e a Borgosesia per Camillo Regis, 92 anni, che fu a lungo presidente dell’Avis borgosesiano. L’uomo viveva a Pray, ed era stato eletto alla guida dei donatori perché l’area di competenza dell’Avis Borgosesia comprende anche una parte di Valsessera, appunto fino a Pray.

Camillo Regis ha lasciato la moglie Anna, i figli Silvia con Vanni e Stefano. Lascia anche i nipoti Martina con Michele e Luca con Chiara, oltre ad altri parenti. Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di lunedì 10 marzo a partire dalle 15 nella chiesa di Santa Rita a Pray. Al termine della celebrazione il feretro sarà accompgnato al tempio crematorio.

Alla guida dei donatori per quindici anni

Come accennato, Camillo Regis è noto soprattutto per essere stato alla guida dell’Avis di Borgosesia per quindici anni, dal 1998 al 2012, quando ha ceduto il testimone a Roberto Colletto. In ogni caso, era rimasto nel consiglio.

«L’Avis è parte di me – aveva commentato in occasione del cambio della guardia -, vi ho dedicato molti anni e ancora ho intenzione di occuparmene. Nella sezione di Borgosesia ho ricoperto l’incarico di presidente per quattro mandati, e in occasione dell’ultima rielezione avevo annunciato la volontà che fosse l’ultima, in quanto considero necessario un ricambio generazionale, con persone giovani capaci di portare entusiasmo e idee nuove. E così è stato».

Nel febbraio 2017 era stato nominato presidente onorario del sodalizio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook