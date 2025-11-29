Addio a Giannino Beltrametti: aveva gestito la trattoria a San Bernardo di Breia. Lavorava con la moglie, il locale era diventato punto di riferimento per tutta la zona.

Addio a Giannino Beltrametti: aveva gestito la trattoria a San Bernardo di Breia

E’ stato per una ventina di anni titolare con la moglie della trattoria a San Bernardo di Breia, trasformandola in un punto di riferimento per la comunità e per gli amanti della cucina casalinga. Ora Giannino Beltrametti se n’è andato a 84 anni. Il funerale è stato celebrato l’altro pomeriggio a Cellio con Breia.

Prima di avviare l’attività a Breia, Beltrametti aveva gestito per alcuni anni un bar a Montrigone di Borgosesia. Quando era arrivata l’occasione, aveva deciso di passare alla ristorazione, insieme alla moglie Vanda Colognesi, scomparsa anni fa.

Un locale punto di riferimento per la zona

«La sua trattoria era un punto di riferimento non solo per gli abitanti di Cellio con Breia, ma anche per i paesi limitrofi – spiega Alfredo Miglino -. Ogni domenica c’erano un centinaio di persone a pranzo, e spesso altrettante anche alla sera. Le persone andavano da lui anche per le occasioni importanti, per feste e cerimonie. Nella sua trattoria si andava per la cucina rigorosamente casalinga e per l’atmosfera cordiale».

Il ristorante era ben noto a chi amava la cucina tradizionale, con i piatti preparati dalla moglie Vanda. «Erano una coppia molto legata, sia in famiglia che sul lavoro – ricorda Miglino -. Da quando è mancata la moglie Beltrametti si era ritirato in casa». Dal matrimonio sono nate le figlie Maria Grazia, Marzia e Monica, le sorelle Rosina, Carla e Rita, i nipoti Marco, Giacomo, Marzia, Gianluca, Melissa, Andrea.

Il funerale di Beltrametti è stato celebrato nella chiesa di Cadarafagno; al termine della funzione il feretro è stato deposto accanto alla tomba dell’amata moglie.

