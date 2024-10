Addio Luciano, il Borgo calcio perde uno dei suoi tifosi più assidui. Era una presenza fissa sugli spalti, la società vicina ai familiari.

Nello spazio della foto profilo di Facebook aveva messo il logo con l’aquila del Borgosesia calcio. E per anni è stata una presenza pressoché fissa tra la tifoseria granata, conosciutissimo da tutti, compresa ovviamente la dirigenza della società. Luciano Turolla se n’è andato dopo aver combattuto contro una malattia.

A pubblicarne un ricordo sul proprio profilo social è proprio il Borgosesia calcio: «Se n’è andato un grande amico del Borgosesia calcio. Ci uniamo al dolore della famiglia Turolla per la scomparsa del caro Luciano. Il suo impegno e passione granata non sono mai mancati. Porgiamo le più sentite e sincere condoglianze alla moglie Maria, alle figlie Samantha, Morena e Giada, alla mamma Emma e a tutti i suoi cari».

Il funerale viene celebrato martedì mattina

La celebrazione del funerale è fissata per la mattinata di domani, martedì 8 ottobre, a partire dalle 11 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Borgosesia. Chi vuole stringersi già oggi intorno ai familiari può farlo in occasione della recita del rosario, fissata per le 20 nella chiesa di Sant’Antonio.

