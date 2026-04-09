Addio a Stefania, 48 anni: un lutto che tocca Borgosesia. Prima di trasferirsi la donna era stata istruttrice di pilates e portalettere.

Addio a Stefania, 48 anni: un lutto che tocca Borgosesia

Da qualche anno si era trasferita a Cavallino, in provincia di Lecce. Ed è qui che ha cessato di vivere a soli 48 anni, dopo avere lottato a lungo contro una malattia che purtroppo alla fine ha avuto la meglio. Ma Stefania Perrone era ben conosciuta a Borgosesia, dove per anni aveva vissuto e aveva lavorato.

L’annuncio funebre è apparso in città nei giorni scorsi, a funerali ormai celebrati. La donna ha lasciato la madre, il figlio, la sorella, il cognato,

Gabriele, le zie, il nipote e altri parenti. Dopo la cerimonia funebre, il feretro è stato accompagnato al cimitero di famiglia a Cavallino.

Gli anni a Borgosesia

Ma, come accennato, Stefania ha lasciato molti ricordi di sé anche in Valsesia, e in particolare nel capoluogo, dove aveva lavorato a lungo come istruttrice in una palestra della città, seguendo soprattutto gli allievi di pilates. Ovvio che numerose allieve le ricordino molto bene.

Non solo: per un breve periodo è stata anche impiegata nelle Poste, con le mansioni di portalettere. Anche questa, un’attività che le aveva permesso di conoscere tanta gente. Aveva abitato in frazione Caneto, successivamente si era trasferita in centro città. Conosciuto anche il figlio, che per anni aveva frequentato le scuole cittadine.

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