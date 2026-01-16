Gli alberi demoliscono i marciapiedi, Borgosesia costretta ad abbatterli. Tagliati una quindicina di storici liliodendri lungo viale Rimembranze.

Gli alberi demoliscono i marciapiedi, Borgosesia costretta ad abbatterli

Abbattuti in questi giorni una quindicina di “Liliodendrum”, gli alberi che orlano il viale Rimembranze di Borgosesia. Il motivo? Le radici smuovono asfalto e marciapiede.

«È stata una decisione molto sofferta – sottolinea il sindaco Fabrizio Bonaccio – che abbiamo preso in giunta a seguito di lunghe e ripetute consultazioni con esperti del settore, a cui ci eravamo rivolti per valutare possibili soluzioni alternative. Purtroppo, le radici di questi alberi sono cresciute in modo incontrollato – spiega Bonaccio – fino a rappresentare un vero problema per la sicurezza dei cittadini che transitano sia sul marciapiede che sulla strada».

«Ci sono anche elementi senza più un ancoraggio sicuro al terreno, tanto da rappresentare un pericolo per la cittadinanza in caso di eventi atmosferici avversi. Naturalmente prevederemo nuove piantumazioni, in modo da restituire al viale la sua dotazione di verde, senza più pericoli per persone, animali e cose».

Alberi messi a dimora trent’anni fa

I liliodendri erano stati messi a dimora in viale Rimembranze nel 1996, quando si erano eseguiti i lavori di rifacimento della strada. La crescita delle piante nel corso degli anni ha iniziato ad evidenziare diverse criticità

«Le radici hanno danneggiato e sollevato i cordoli delle aiuole e la pavimentazione stradale – dice ancora il sindaco – creando pericolo per chi transita sia sul marciapiede che sulla strada: un rischio che ormai è diventato eccessivo e che il Comune deve assolutamente evitare. Abbiamo quindi contattato gli agronomi per valutare soluzioni alternative all’abbattimento degli alberi, ma purtroppo non ce ne sono: in questi casi, naturalmente, prevale la responsabilità verso i cittadini, con l’impegno a ripristinare il verde in modo corretto e ragionato».

