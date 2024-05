Albero pericolante a Borgosesia, intervengono i vigili del fuoco. Un’operazione in via Caggi ha evitato rischi per chi transita in auto.

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di ieri, domenica 26 maggio, nel territorio di Borgosesia per rimuovere un pericolo che incombeva su una strada periferica. E’ accaduto in via Caggi, dove c’era un albero pericolante che poteva schiantarsi sulla carreggiata, con evidente rischi per chi viaggia lungo quella strada.

L’operazione è stata avviata nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30. In azione una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, facente capo al Comando Vercelli.

Operazione con l’autoscala di Vercelli

Arrivata sul posto, la squadra dei vigili del fuoco varallese è stata coadiuvata da un’altra squadra con autoscala arrivata dalla centrale. Gli operatori hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’albero che metteva a rischio il regolare traffico invadendo la sede stradale. L’intervento si è concluso in tempi relativamente brevi.

Da ricordare che anche in questa situazione è stato necessario far intervenire la squadra di Vercelli perché quella di Varallo è tutt’ora priva di autoscala: un problema che aveva già sollevato la protesta da parte del sindacato.

