Allarme cinghiali a Valduggia: arrivano fino al sagrato della chiesa. Danni non solo nelle frazioni ma anche in centro paese, con raid in aumento.

Allarme cinghiali a Valduggia: arrivano fino al sagrato della chiesa

I cinghiali sono ormai diventati una presenza fissa a Valduggia. Non solo nelle frazioni ma anche in centro paese. E ora arrivano anche in chiesa: un paio di settimane fa gli animali si sono fermati sul sagrato della parrocchiale di Zuccaro scavando e rovinando l’area verde.

Ad accorgersi del passaggio dei cinghiali davanti alla chiesa di Zuccaro sono stati i frazionisti: «Sono entrati una prima volta, quando qualcuno in maniera sprovveduta aveva lasciato aperto il cancello che porta al sagrato – spiega Carmen Marcodini -. E la sera successiva sono entrati nuovamente passando presumibilmente dalle scale laterali. Per evitare che accada di nuovo ci siamo attivati con una piccola cancellata che era in oratorio e delle reti, e abbiamo dato incarico a un fabbro affinché realizzi un cancello definitivo».

Gli animali hanno danneggiato l’area verde davanti alla chiesa: «Il sagrato era diventato come un tappeto da come era tenuto, con mio fratello che passa il tosaerba ogni quindici giorni. Speriamo di poterlo far tornare come prima».

Numeri che stanno aumentando in maniere esponenziale

Ormai i valduggesi devono fare i conti con la possibilità di trovare i cinghiali in giardini, strade, orti: «In alcune frazioni ci sono da anni – dice il sindaco Luca Chiara -, in altre la loro presenza è più recente, ma stanno aumentando in maniere esponenziale. E ci sono anche in paese: in via Romagnasco, via Cremosina, via Pravere, nelle case vicino alla circonvallazione, quasi tutte le notti gli abitanti hanno qualche animale che si infila nei loro giardini». Anche sui social ci sono state diverse segnalazioni.

Accordo con la Provincia

Per cercare una soluzione il Comune ha fatto un accordo con la Provincia: «Si è pensato di fare battute programmate, mandando cacciatori abilitati a queste perlustrazioni in orario notturno – prosegue il primo cittadino -. Purtroppo non è sufficiente a risolvere il problema: il numero viene ridotto, ma serve a poco».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook