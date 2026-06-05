Più di 40 anni in Croce rossa. Wilma Renati premiata con il Babbio d’argento

Wilma Renati ha ricevuto a Quarona il Babbio d’argento 2026, riconoscimento assegnato dalla Pro loco nell’ultima giornata del Babbiu beer fest, ospitato al salone Sterna per la quindicesima edizione. Il premio ha voluto rendere omaggio al suo impegno costante a favore del paese e della comunità.

Il Babbio d’argento viene conferito ogni anno a una persona o a un’associazione che si sia distinta per il servizio reso sul territorio. Nella motivazione, la Pro loco ha sottolineato «l’impegno e la calorosa dedizione» con cui Renati da anni si prende cura della comunità, con sorriso, dolcezza e affetto.

Una vita accanto agli altri

Wilma Renati è da decenni attiva in diverse realtà associative. Tra i suoi impegni più significativi c’è quello nella Croce rossa di Borgosesia, dove è volontaria da quarant’anni. Dal 1984 al 2017 ha prestato servizio sulle ambulanze, accompagnando con discrezione e presenza concreta tanti momenti della vita del paese.

«Proprio non me l’aspettavo», ha ammesso Renati durante la consegna del premio. «Quando si fa del bene lo si fa per convinzione, e oltretutto fa più bene a noi che a chi lo riceve». Ha poi ricordato gli anni dedicati alla compagnia agli anziani, l’esperienza con la Caritas e le visite nelle case di Quarona.

Iniezioni casa per casa

Negli anni Novanta Renati ha imparato a fare le iniezioni e ha continuato fino al 2020. «Credo di essere andata in tutte le case di Quarona», ha raccontato. Parole semplici, che hanno restituito il senso di un volontariato fatto di gesti quotidiani, presenza silenziosa e disponibilità verso chi aveva bisogno.

Alla cerimonia erano presenti anche tanti amici, arrivati per condividere il momento. Renati ha ringraziato tutti con emozione. Il suo nome entra così nell’albo del Babbio d’argento, accanto a persone, associazioni e realtà che negli anni hanno lasciato un segno nella vita della comunità quaronese. Il premio, istituito nel 2009, è stato assegnato negli anni anche all’azienda Loro Piana, a Cesare Gritti, al progetto Viaggio Sereno, agli Amici del Venerdì Santo e ad altri protagonisti della vita locale.

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