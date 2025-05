Arcobaleno di Borgosesia sfiora il podio ai Mondiali di cheerleading. Quarto posto a Orlando negli Stati Uniti per la squadra femminile “Senior All Girl Élite” del Team Italia.

Con la finale disputata nel grande stadio dell’Espn Wide World of Sports di Orlando, in Florida, si sono conclusi i Mondiali di cheerleading. A rappresentare l’Italia nella massima competizione internazionale di questo sport erano presenti anche Céline Mandia, Martina Spunton, Beatrice Dellarolle e Marta Camana, atlete di punta dei Rainbow Cheer Team dell’Asd Arcobaleno Borgosesia.

Le ragazze erano state selezionate nella rosa della nazionale. Con una routine grintosa e determinata che ha conquistato il pubblico dell’arena mondiale, la squadra femminile italiana ha ottenuto un eccellente quarto posto nella categoria Senior All Girl Élite Level 5, sfiorando il podio per un soffio.

Il percorso verso la fase finale

«È stato un percorso appagante, ma spesso in salita – commenta la coach dei Rainbow Cheer, Benedetta Sitzia -. Un’Italia mai vista prima ha incendiato gli Espn con grinta ed energia straordinarie, dimostrando il valore di un anno intero di impegno e sacrifici. Hanno gareggiato in un campionato mondiale di livello 5, uno dei più alti, e si sono scontrate con le migliori nazionali in attività».

«Da dove sono partite a oggi, vedo una squadra di ragazze fiere e soddisfatte, che con tenacia ha lottato per riscattarsi su quella pedana. Hanno regalato emozioni indescrivibili, portando lo spirito Arcobaleno all’interno del Team Italia. Questo ci rende orgogliosi».

L’infortunio di Matteo

Nella stessa competizione, il Team Italia ha conquistato anche un nono posto nella categoria Senior Coed Élite Level 5 (mista). Tra gli atleti selezionati c’era anche Matteo Ferrari, dell’Asd Arcobaleno ma che purtroppo ha dovuto rinunciare alla gara a causa di un infortunio avvenuto il giorno prima della partenza.

«È stato un momento difficile da accettare – spiegano dallo staff – ma i suoi compagni hanno dato il massimo per onorare la sua assenza, portando il Team a un sesto posto in semifinale e nono in finale. Il contributo di Matteo alla Nazionale è stato significativo quanto quello degli altri, e il sogno mondiale proseguirà appena sarà guarito».

