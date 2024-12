Atti sessuali con una minorenne: condanna confermata per un insegnante. Due anni e nove mesi per l’ex prof di inglese, tempo fa aveva lavorato a Borgosesia.

Il prof di inglese accusato di atti sessuali con minore e violenza sessuale ha avuto una condanna definitiva a due anni e nove mesi. A.P. era stato insegnante anche in un istituto superiore di Borgosesia. E in zona aveva già avuto una condanna per lo stesso reato. Poi era tornato a insegnare in un istituto superiore di Santhià.

Ed è qui che sarebbero avvenuti i reati. La corte di Cassazione ha cristallizzato la condanna a due anni e nove mesi dopo il ricorso presentato proprio dall’insegnante. Confermati anche i risarcimenti per cui erano state stabilite provvisionali per le due studentesse vittime pari a 10mila e 3mila. Lui ha sempre protestato la sua innocenza.

Indagine avviata dopo la denuncia di due ragazze

L’indagine era partita dopo le prime confidenze da parte di alcune alunne della dell’Iti di Santhià raccolte dai carabinieri. Ad aprile del 2019 si erano presentate in caserma due ragazzine che avevano raccontato agli agenti alcuni racconti di una compagna di classe. Nel frattempo gli inquirenti erano riusciti a raccogliere indizi su come l’insegnante avesse stabilito un’eccessiva confidenza con una minore, con la quale aveva poi compiuto atti sessuali.

Il 46enne aveva inoltre già un precedente alle spalle, appunto in Vaslesia. In primo grado a Vercelli, per l’ormai ex insegnante, con rito abbreviato, la pena stabilita era stata di quattro anni e quattro mesi. Poi tra diversi gradi di giudizio e ricorsi la pena è scesa, diventando definitiva, a due anni e nove mesi per atti sessuali con minore.

