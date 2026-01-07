Auto in fiamme alla Guardella, intervengono i vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono state persone ferite o intossicate nella frazione di Borgosesia.

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, in una frazione di Borgosesia. Poco dopo le 10.15 una squadra del distaccamento di Varallo è stata chiamata a operare in località Guardella, dove un’autovettura è stata interessata da un incendio.

Le fiamme hanno avvolto il mezzo per cause che restano da chiarire. All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare l’incendio in tempi relativamente brevi e a evitare che il rogo potesse estendersi ad altre strutture o veicoli nelle vicinanze.

Nessun ferito né intossicato

Conclusa la fase di spegnimento, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata, garantendo il ripristino delle condizioni di sicurezza e prevenendo ulteriori rischi. Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate.

L’episodio ha ovviamente destato qualche apprensione tra i residenti della zona, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di riportare rapidamente la situazione sotto controllo. Restano in corso le verifiche per accertare le cause che hanno dato origine all’incendio.

