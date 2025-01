Auto nel dirupo a Fenera San Giulio: la vegetazione salva i tre occupanti. LE FOTO

Auto nel dirupo a Fenera San Giulio: la vegetazione salva i tre occupanti. Intervento di vigili e 118, la vettura è stata recuperata grazie a una gru speciale.

Auto nel dirupo a Fenera San Giulio: la vegetazione salva i tre occupanti

Sono usciti di strada e volati per una quindicina di metri, forse di più. Ma per fortuna che la vegetazione ha trattenuto la vettura e attutito l’urto, evitando che il mezzo si schiantasse sul terreno. E’ andata bene alle tre persone che domenica mattina, 12 gennaio, sono state protagoniste di un incidente lungo la strada che attraversa la frazione di Borgosesia Fenera San Giulio.

Per cause ancora non rese note, forse per un errore di manovra, una Toyota Yaris è uscita dalla carreggiata ed è finita lungo il dirupo che costeggia la strada. Dopo qualche carambola, la vettura ha terminato la sua corsa completamente ribaltata.

LEGGI ANCHE: Si schianta alla rotonda e rade al suolo la statua di Ribot

L’intervento dei soccorritori

Come accennato, la fortuna è stata la vegetazione lungo il versante, che ha frenato la caduta dell’auto e ha impedito uno schianto violento con il fondale. Uno schianto che avrebbe ertamente schiacciato il veicolo, e con esso gli occupanti

Invece la Toyota ne è uscita relativamente bene, bollata ma tutto sommato ancora integra nella sua struttura. E soprattutto ne sono uscite bene gli occupanti, che hanno potuto tirarsi dall’abitacolo fuori pressoché illesi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco di Varallo.

Il recupero della vettura

Nella giornata di oggi l’auto è poi stata riportata sulla carreggiata grazie a una speciale gru, e poi portata via dal carroattrezzi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook