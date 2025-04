Boom di iscritti, la Monterosa Cup deve lasciare Borgosesia. Dai trecento atileti della prima edizione si sta viaggiando verso i duemila: il Pala Loro Piana non basta più.

Boom di iscritti, la Monterosa Cup deve lasciare Borgosesia

Un successo addirittura esagerato per la Monterosa Valsesia Cup, meeting di ginnastica artistica e di cheerleading che quest’anno è arrivato alla sua quarta edizione. Tant’è che è stata spostata la sede: non più al Pala Loro Piana di Borgosesia, che aveva ospitate le gare dal 2022 al 2024, bensì al Pala Cipir di Gravellona Toce. Un successo per gli organizzatori, ma anche un peccato per la Valsesia, che si vede privare di un evento dalle potenzialità notevolissime. E il rammarico è tanto maggiore se si pensa che originariamente l’iniziativa voleva anche rappresentare un momento di rinascita e promozione del territorio, dopo gli anni bui delle restrizioni Covid.

Ma niente da fare: a Borgosesia non ci si sta più. Gli organizzatori dell’associazione Gym&Cheer di Prato Sesia hanno comunicato che «per motivi organizzativi la competizione “Monterosa Valsesia Cup 2025” prevista per il 17 e 18 maggio sarà spostata Pala Cipir di Gravellona Toce. L’alto numero di team e dunque di atleti iscritti, imprevedibile a monte e decisamente superiore a quelli dello scorso anno, di cui si ha avuto contezza soltanto negli ultimi giorni, non permette lo svolgimento della manifestazione nel palazzetto borgosesiano». Da ricordare che l’evento è dedicato alla memoria del coach Ruben Squicciarino, morto a soli 31 anni.

Un escalation di partecipanti dal 2022

In effetti, nei pochi anni si è avuta una vera escalation di partecipanti. La prima volta nel 2022 c’erano circa 300 atleti, già saliti a 500 l’anno successivo. Lo scorso anno si era arrivati a quota mille. E quest’anno si parla di un “quasi raddoppio” dei partecipanti.

«Ci teniamo a precisare – commentano gli organizzatori – che la scelta di svolgere la Monterosa Valsesia Cup fuori dalla Valsesia, pur frutto di un successo inaspettato, ci addolora, in quanto il filo conduttore con cui è nata quest’idea anni fa era proprio quella di unire lo sport e la promozione del territorio. A macchina organizzativa ampiamente avviata e con numeriche quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno, non prevedibili, rimane scelta obbligata spostarci al Pala Cipir di Gravellona Toce, che data la maggiore capienza ci permette di svolgere la competizione rispettando tutte le normative di sicurezza».

Si spera di tornare già il prossimo anno

Uno spostamento, comunque, che si conta possa essere solo momentaneo. «Ci teniamo a ringraziare il Comune di Borgosesia, in particolare il sindaco Fabrizio Bonaccio, l’assessore Paolo Urban e il consigliere Franco Gilardi, oltre che a tutti gli altri enti del territorio, per il fondamentale supporto che in questi anni, ed anche ora, ci hanno dimostrato. Contiamo in futuro di poter tornare a Borgosesia con questa competizione, qualora ci fossero degli adeguamenti della struttura, unita anche ad una diversa programmazione delle competizioni, maggiormente scaglionata su più giorni. Perché la Valsesia e il nostro territorio continuano, insieme allo sport, a rimanere la nostra priorità».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook