Borgo calcio alla volata finale: ultime cinque gare. Oggi granata in campo contro la Chiavazzese, che cerca punti per salvarsi.

Borgo calcio alla volata finale: ultime cinque gare

Obiettivi contrapposti per Borgosesia e Fulgor Chiavazzese che si affronteranno oggi, domenica 22 marzo, sul campo di Valdengo. I granata vogliono difendere il vantaggio in classifica e proseguire nella corsa solitaria. Dal canto loro i biellesi cercano invece punti salvezza.

Intanto in casa valsesiana si festeggiano i diciotto risultati utili consecutivi e l’intenzione è quella di proseguire su questa strada. Ci sarà poi spazio per la pausa, prima del tour de force finale. Da qui in avanti Mazzola e compagni sono attesi dalle ultime cinque sfide (due in casa e tre in trasferta). Da difendere i sette punti di vantaggio sull’Accademia Borgomanero seconda forza del campionato.

Il buon lavoro del mister

Un merito speciale va riconosciuto a mister Roberto Cretaz che ha saputo trasmettere ai ragazzi il proprio carattere. Vincente la scelta societaria di riconfermare in primis il mister e gran parte del gruppo che lo scorso campionato ha chiuso al secondo posto.

Il Borgosesia sta guidando a quota 60 punti un girone molto difficile e questo non va dato per scontato. Basti guardare l’andamento delle altre squadre che alla viglia erano accreditate come contendenti al titolo: Volpiano Pianese (- 16 punti dai granata), Pro Eureka (- 25), Baveno Stresa e Borgaro (- 32).

Vinte 18 gare su 25

Il club del presidente Michele Pizzi ha vinto ben 18 gare delle 25 disputate, pareggiato 6 volte e perso una sola gara. La squadra vanta la miglior difesa (14 gol subiti) e il secondo attacco più prolifico (48 reti segnate), il tutto per una differenza reti di + 34. Numeri da capogiro che attestano come la compagine guidata da Cretaz abbia i connotati del rullo compressore. Ora mancano le ultime cinque partite, 450 minuti (più recupero) che separano le aquile da un grande obiettivo.

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