Dolore nel Vercellese: addio a Paola Giolo, aveva 53 anni. La donna lascia il marito e una figlia. Ieri pomeriggio il funerale a Tronzano.

Dolore nel Vercellese: addio a Paola Giolo, aveva 53 anni

Profondo cordoglio in questi giorni tra Tronzano Vercellese e Santhià per la scomparsa di Paola Giolo, venuta a mancare a soli 53 anni. La donna non viveva più nel Vercellese da tempo, e si era trasferita nella zona del lago di Garda. Il decesso è avvenuto alla Clinica Pederzoli di Peschiera del Garda. Una notizia che ha scosso il territorio vercellese, dove Paola era molto conosciuta e apprezzata.

A ricordarla con affetto sono in tanti, a partire dal mondo dello sport. La Pallavolo Santhià, dove aveva giocato da giovane, le ha dedicato un messaggio di cordoglio sottolineandone la determinazione, la dolcezza e il contributo dato negli anni alla crescita delle squadre.

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I ricordi affettuosi sui social

Commosso anche il ricordo di un amico: «L’ultima volta ci eravamo trovati per un aperitivo a raccontarci le nostre vite e a ridere insieme. Perchè con Paola si rideva sempre. Quella sera avevamo scambiato pensieri diversi, più personali e ci eravamo ripromessi di rivederci presto. Paola aveva solo 53 anni e non aggiungo riflessioni ulteriormente amare. La porterò sempre con me, insieme ai nostri ricordi e alle tante risate».

Paola lascia il marito Renzo, la figlia Matilde, la mamma Lucia, la sorella Monica e le nipoti Sara, Giulia e Martina. Il rosario è stato recitato nel pomeriggio di sabato 2 maggio, nella chiesa parrocchiale di Tronzano Vercellese, dove ieri pomeriggio sono stati celebrati anche i funerali. Una comunità intera si è stretta attorno alla famiglia, nel ricordo di una donna che ha saputo farsi voler bene per il suo sorriso e la sua umanità.

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