Borgo calcio battuto solo dal Lascaris: oggi la rivincita

Finora per il Borgosesia calcio si può parlare di una stagione quasi perfetta. Quasi perché nella corsa trinonfale in Eccellenza dei granata c’è stato un neo. Si tratta della gara interna lo scorso ottobre contro il Lascaris, unica squadra capace di battere le aquile e unica compagine in grado di segnare due reti in una gara alla difesa valsesiana.

Oggi, domenica 22 febbraio, il Borgo proverà e cancellare quella “macchia” con la rivincita in programma alle 14.30 nello stadio “Soffietti” di Pianezza. Non sarà facile: i torinesi sono in serie utile da sette turni complessivamente. Sono sette anche le gare consecutive nelle quali il Lascaris ha raccolto punti tra le mura amiche. L’attacco è il sesto migliore del girone con 31 reti segnate. E la difesa è la terza meno perforata (19 gol).

Un campionato da record

Intanto però il Borgosesia può andare fiero del ruolino di marcia tenuto finora: i ragazzi granata sono gli autentici protagonisti del campionato. Sono cinquanta i punti raccolti in ventun partite (2,38 media punti a gara). Prima posizione a più sette dall’Accademia Borgomanero.

Dati straordinari arrivano dal comparto relativo ai gol: 42 sono quelli segnati (attacco più prolifico) e 11 quelli subiti (retroguardia meno battuta). La difesa è solidissima e nettamente la più ermetica visto che l’Accademia Borgomanero, seconda miglior retroguardia, ha subito sei reti in più. Il Borgosesia arriva da una serie di cinque vittorie, nelle ultime quattro gare sono stati segnati dieci gol e la porta è rimasta inviolata.

