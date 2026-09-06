Borgo calcio, debutto con sorpresa: l’arbitro si infortuna e la partita si ferma

Esordio di campionato interrotto domenica per il Borgosesia Calcio sul campo del Chisola. Al 67’, con i granata avanti 2-1, un problema muscolare accusato dal direttore di gara ha impedito la prosecuzione dell’incontro. Il match dovrà quindi essere completato in una data che verrà stabilita successivamente.

Il nuovo regolamento non consente infatti di sostituire l’arbitro con uno degli assistenti. Quando la partita si fermerà definitivamente, il Borgosesia avrà comunque già mostrato buone indicazioni, mettendo in difficoltà i padroni di casa soprattutto durante un convincente primo tempo.

Cum firma una doppietta in due minuti

Thomas Forzatti sceglie il 4-3-3, con Salina tra i pali e Negretti, Cagia, Fiumanò e Calafiore in difesa. Capogna dirige il centrocampo affiancato da Pinheiro e Gerbino, mentre il tridente offensivo è composto da Cum, Piraccini e Daniello.

Dopo un colpo di testa alto di Pereira Lopes al 17’, sono i valsesiani a sbloccare la sfida. Al 28’ Cum sfrutta un pallone rimasto libero nell’area avversaria e porta avanti i granata. Passano appena due minuti e il numero 7 colpisce ancora, trasformando di prima intenzione un assist di Pinheiro per il 2-0.

Il Chisola reagisce, poi lo stop

Prima dell’intervallo Emmanuello prova a sorprendere Salina dalla distanza, senza riuscirci. Il Chisola cambia invece volto alla ripresa, quando i padroni di casa effettuano subito tre sostituzioni nel tentativo di riaprire un incontro fino a quel momento favorevole al Borgosesia.

La maggiore pressione viene premiata al 61’: Garbellini trova lo spazio per una percussione efficace e realizza il gol dell’1-2. Sei minuti più tardi arriva però l’imprevisto infortunio dell’arbitro. La sfida finisce anzitempo e il verdetto viene rinviato: Borgosesia e Chisola dovranno tornare in campo per giocare i minuti mancanti.

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