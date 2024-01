Borgo sconfitto, ma l’arbitro non ha visto due falli da rigore. Ridotti in dieci, i granata non sono riusciti a replicare alla rete dell’Rg Ticino.

Borgo sconfitto, ma l’arbitro non ha visto due falli da rigore

Costretto in dieci uomini per più di un’ora, il Borgosesia ieri ha docuto cedere il passo agli avversari deal’Rg Ticino. La squadra di mister Moretti ha lottato fino all’ultimo senza però riuscire a raddrizzare il risultato.

Ma non mancano le proteste granata per due rigori negati che a molti sono sembrati evidenti (un tocco di mano in area e un fallo che ha steso Lauciello). A cui si aggiunge un cartellino rosso esibito davanti a Manara e apparso abbastanza severo. Da citare la divisa delle aquile che hanno giocato con la maglia celebrativa del Carnevale che si è aperto proprio domenica.

La rete ospite arriva al 27′ della ripresa: Bugno da posizione defilata lascia partire un tiro-cross che termina in rete. Il Borgosesia prova a reagire ma l’RG Ticino riesce a controllare e conduce in porta la vittoria.

La classifica è sempre uguale

Nonostante la sconfitta, la posizione del Borgo in classifica resta tutto sommato stabile, visto che hanno perso anche tutte le altre dirette concorrenti che si giocano la retrocessione. I granata sono comunque ultimi.

Tutti i risultati e le cronache della giornata sportiva su Notizia Oggi in edicola