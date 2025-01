Borgosesia accelera per il nuovo supermercato in corso Vercelli. Il punto vendita sorgerà in corso Vercelli al posto dell’immobile che ospita il magazzino dei cantonieri.

E’ più vicina la costruzione di un supermercato in corso Vercelli a Borgosesia. Dopo qualche anno di rallentamento, la questione si è sbloccata e dovrebbe ora procedere rapidamente tanto da portare all’apertura del punto vendita entro la prima metà dell’anno.

Il supermercato, di medie dimensioni, appartiene alla catena MD, e troverà spazio nell’area ora occupata dal deposito dei cantonieri comunali, in gran parte già trasferito in un nuovo edificio nell’area industriale di Plello.

La svolta alla fine dell’anno scorso

L’accelerata per la riconversione dell’immobile si è avuta negli ultimi giorni dell’anno scorso. Il progetto risale a quattro anni fa, ma è rimasto a lungo tempo bloccato. La società aveva acquistato il fabbricato nelle disponibilità del Comune (che per alcuni anni aveva anche ospitato l’Istituto tecnico industriale prima della costruzione della nuova sede ad Agnona), utilizzato come deposito dei cantonieri.

La realizzazione dell’insediamento commerciale prevedeva da parte della società l’acquisto dell’area e la costruzione di un nuovo edificio nella zona industriale di Plello per garantire l’attività dei cantonieri. Si è dunque entrati nella fase operativa. Nei prossimi giorni il Comune dovrà completare il trasferimento dei mezzi e dei materiali ancora conservati in corso Vercelli, quindi la nuova proprietà potrà procedere con la demolizione del fabbricato, operazione che dovrebbe concludersi entro fine mese. Poi, si passerà alla costruzione della struttura che ospiterà il supermercato.

