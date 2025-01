Borgosesia accoglie il nuovo parroco: domenica la prima messa di don Enzo. Nel pomeriggio accoglienza in oratorio, poi la funzione in chiesa. Il sacerdote arriva da Gozzano.

Borgosesia accoglie il nuovo parroco: domenica la prima messa di don Enzo

La città di Borgosesia si prepara ad accogliere il nuovo parroco. L’arrivo di don Enzo Sala è atteso domenica, quando il sacerdote celebrerà la sua prima messa a Borgosesia. Il programma prevede l’accoglienza alle 15 in oratorio, quindi il trasferimento in chiesa parrocchiale per la celebrazione della messa, e ritorno in oratorio dove sarà organizzato un rinfresco. Don Sala, che subentra a don Gianluigi Cerutti, arriva da Gozzano dove curava dal 2008 anche le parrocchie di Bugnate, Bolzano Novarese, Baraggia, Auzate e Vacciago.

L’incontro con gli amministratori

Nei giorni scorsi il sacerdote, in attesa di prendere servizio nella parrocchia cittadina, ha fatto una visita in municipio per prendere i primi contatti, accompagnato da don Gianluigi Cerutti, e accolto dal vice sindaco Eleonora Guida. Don Enzo con una lettera aperta aveva già avuto l’occasione per salutare tutti i fedeli, annunciando il suo prossimo arrivo.

E domenica scorsa la comunità aveva salutato e ringraziato don Gianluigi, offrendogli doni e affetto.

