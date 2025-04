Trivero saluta Zita Festa Rovera: per 70 anni sposata con il suo Bruno. Erano una coppia tra le più longeve e conosciute del territorio.

Trivero saluta Zita Festa Rovera: per 70 anni sposata con il suo Bruno

«Non si vede bene che con il cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi». Con queste parole la famiglia ha voluto ricordare Zita Festa Rovera in Lora Aprile. Si è spenta a 89 anni. La donna ha lasciato il marito Bruno a cui era molto legata, i figli Pierangelo con Alessandra e Silvio con Marcella, i nipoti Lucia con Philippe, Federico con Eleonora, Elena con Riccardo, Emanuele, Gabriele, l’affezionata Daniela con Alessandro.

Martedì mattina è stato celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice. Un ringraziamento particolare viene rivolto dalla famiglia ad Anna per le amorevoli cure prestate. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in questi giorni di dolore.

Una coppia tra le più longeve

Lo scorso dicembre Zita e Bruno avevano festeggiato i 70 anni di matrimonio, una grande festa di famiglia. Si erano sposati il 5 dicembre del 1954. Erano giovani quando convolarono a nozze, lui 21 e lei 17. Il matrimonio fu una festa semplice, ma che ha dato il via a una lunga vita insieme.

Si conobbero durante una festa a Caulera. «Ci eravamo conosciuti alla festa a Caulera, lei aveva 14 anni. Zita andava in vacanza ad Alagna da sua sorella e quindi io la raggiungevo in moto e sono salito anche con la mia famiglia. Le ho fatto molto la corte», aveva raccontato Bruno lo scorso anno in occasione dell’anniversario di matrimonio. La coppia aveva inizialmente abitato in una piccola casa a Ferrero, poi si era trasferita a Marone, sempre nel Triverese.

E’ stata una coppia sempre molto unita. Lei aveva aiutato il marito quando aveva gestito il rifugio Coda, insieme hanno condiviso una vita intera, cresciuto due figli e hanno potuto vedere crescere i nipoti.

