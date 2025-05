Borgosesia accoglie il rientro di Luigi Dimino: 6mila chilometri attraverso l’Italia. La sua testimonianza: è stato il primo tetraplegico a fare un’impresa del genere sul sidecar.

Borgosesia accoglie il rientro di Luigi Dimino: 6mila chilometri attraverso l’Italia

«E’ stata una impresa titanica, ma che soddisfazione». Luigi Dimino dopo un mese in tour per l’Italia con il sidecar sabato mattina è tornato a Borgosesia. E’ stato accolto dalla sua città in piazza Mazzini. Era partito il 5 aprile per andare oltre ogni limite. E’ stato il primo tetraplegico al mondo a fare un’impresa del genere in sidecar mostrando le enormi difficoltà che un disabile vive nella propria quotidianità attraversando l’Italia e portando un messaggio di speranza: nessuno è sconfitto fino a che ha un respiro.

Luigi Dimino è stato accompagnato in questo viaggio da Erica Trombini, Emilio Armati e Anna Zanella. In queste settimane sulla sua pagina Facebook Dimino ha aggiornato tutte le sue tappe. «Ci sono stati momenti davvero difficili – ammette -. Ma sono sempre andato avanti».

La grande accoglienza

E ha ricevuto tanto affetto, è stato accolto anche in famiglie che hanno ospitato lui e la sua truppa per qualche giorno prima di riprendere il viaggio. A San Giorgio di Nogaro ha trovato una parrucchiera che gli ha tagliato i capelli direttamente sul sidecar. Ha fatto tappa a Tavullia e Coriano in Emilia Romagna, terra di piloti quali Valentino Rossi e Marco Simoncelli. E poi ha voluto vedere Amatrice e Arquata, i paesi colpiti dal terremoto che ancora portano i segni. Il viaggio ha toccato anche la Calabria, poi Agrigento, Marsala, Capaci.

E in tutte le città e paesi in cui si è fermato Dimino ha incontrato gente, parlato con amministratori e rilasciato interviste. La sua storia ha fatto parlare tutta Italia. Fin dalla sua prima tappa in Liguria, a poche ore dalla partenza, è stato protagonista di eventi, manifestazioni pubbliche o organizzate con associazioni e scuole di tutta Italia.

La sua testimonianza

Tante anche le testate giornalistiche che hanno realizzato servizi su Dimino e sulla sua impresa. Tanti i piccoli Comuni che il viaggio ha toccato e sono tanti i messaggi di incoraggiamento e i doni: un libo dal sindaco di Tor Viscosa, poi magliette, cartelloni. C’è chi ha voluto essere presente al rientro di Dimino a Borgosesia. Sara, la parrucchiera che a San Giorgio di Nogaro gli ha tagliato i capelli, ha affrontato quattro ore di viaggio per salutarlo ancora una volta nella sua Borgosesia.

Qualche numero di questa impresa? Sono 6mila i chilometri percorsi in 30 giorni di viaggio, 10 milioni le visualizzazioni della pagina di Luigi Dimino.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook