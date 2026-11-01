Borgosesia, la capolista non perdona: l’Alessandria passa 3-1

Si ferma contro la prima della classe la rincorsa del Borgosesia. Oggi, domenica 1 novembre, al Comunale, i granata di Thomas Forzatti sono stati sconfitti per 3-1 dall’Alessandria, che conferma il proprio dominio nel campionato di Serie D. Davanti a circa 500 spettatori, i grigi hanno imposto la loro superiorità, conquistando la nona vittoria nelle prime dieci giornate e lasciando ai padroni di casa soltanto il gol della bandiera.

Dopo i successi contro Imperia e Asti, il Borgosesia sperava di poter mettere in difficoltà anche la formazione guidata da Marco Sesia. L’impresa, però, si è rivelata troppo complicata. Gli ospiti hanno indirizzato la partita già nel primo tempo, sfruttando con grande concretezza le occasioni costruite. I valsesiani hanno provato a rispondere, senza riuscire a trovare gli spazi necessari per riaprire il confronto.

Alfiero apre le marcature, Cirio firma il raddoppio

Forzatti deve rinunciare a Berni e sceglie il 4-2-3-1, con Daniello riferimento offensivo e il trio Cum, Gerbino e Dalla Valle alle sue spalle. Dall’altra parte Sesia schiera il 3-4-2-1, affidandosi anche agli ex borgosesiani D’Iglio e Rizzo. Dopo un primo tentativo fuori misura di Tiana, al 16′ è il capocannoniere Vincenzo Alfiero a sbloccare il risultato, intervenendo in scivolata su un pallone rimesso in area dopo una respinta di Autoriello.

Il Borgosesia cerca di reagire e al 22′ Pinheiro impegna Anino con una conclusione centrale. Poco dopo la mezz’ora, Daniello attraversa l’area avversaria con un pallone invitante, ma nessun compagno riesce a intervenire. Al 40′, invece, l’Alessandria colpisce nuovamente con una potente conclusione di Cirio, sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo. Prima dell’intervallo Cum sfiora due volte la rete, senza riuscire a centrare lo specchio.

Kharroubi chiude i conti, Gerbino segna nel recupero

Nella ripresa il Borgosesia prova ad aumentare la pressione, cercando di rendersi maggiormente pericoloso nella metà campo avversaria. I grigi, però, continuano a controllare il gioco e a sfruttare le proprie opportunità. Al 20′ arriva anche il terzo gol firmato da Kharroubi: Alfiero conclude verso la porta, Autoriello respinge senza riuscire ad allontanare il pallone e l’attaccante ospite è il più rapido a ribadire in rete.

Forzatti cerca nuove soluzioni attraverso i cambi, inserendo progressivamente Vapore, Calafiore, Gheller, Manto e Capogna. Al 28′ della ripresa è proprio Manto a tentare la conclusione da posizione favorevole, ma il suo tiro risulta centrale. Il gol granata arriva soltanto al quarto minuto di recupero, quando Gerbino trasforma un calcio di rigore e fissa il punteggio sul definitivo 1-3.

Granata chiamati al riscatto nella trasferta di Sarzana

L’Alessandria lascia il Comunale con altri tre punti e conferma i numeri di una stagione finora quasi perfetta. Nove vittorie in dieci incontri testimoniano la forza della formazione costruita per puntare al ritorno tra i professionisti. Per il Borgosesia si interrompe invece la striscia di due successi consecutivi, che aveva riportato entusiasmo nell’ambiente dopo le affermazioni contro Imperia e Asti.

La sconfitta non cancella quanto di buono mostrato dalla squadra di Forzatti nelle precedenti giornate, ma richiama i granata alla necessità di ritrovare subito punti. Il prossimo impegno sarà particolarmente impegnativo anche dal punto di vista logistico: il Borgosesia affronterà la trasferta più lunga del campionato, raggiungendo Sarzana per giocare sul campo della Fezzanese. Un’occasione per cercare una risposta immediata dopo lo stop casalingo.

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