Il Borgosesia sogna lo sgambetto alla regina: arriva la corazzata Alessandria

Domenica il Comunale di Borgosesia ospiterà una delle sfide più attese della stagione: i granata di Thomas Forzatti affronteranno la capolista Alessandria, grande favorita del campionato. Una partita dal sapore di altri tempi, tra due società che hanno scritto pagine importanti del calcio piemontese. I grigi arrivano in Valsesia con un obiettivo dichiarato: proseguire la corsa verso il ritorno tra i professionisti.

Il Borgosesia però attraversa un momento particolarmente positivo e vuole provare a sorprendere la prima della classe. La squadra è reduce da due successi che hanno restituito entusiasmo all’ambiente: prima la vittoria contro l’Imperia, poi il prestigioso colpo esterno sul campo dell’Asti, deciso dalla doppietta di Cum e dalla rete di Berni. Risultati che testimoniano la crescita del gruppo.

I grigi fanno paura: sei vittorie di fila e un attacco travolgente

Il compito dei valsesiani si annuncia tutt’altro che semplice. L’Alessandria allenata da Marco Sesia sta dominando il torneo e si presenterà al Comunale forte di sei vittorie consecutive e di sette punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. Numeri che raccontano la forza della capolista, costruita per puntare al doppio salto di categoria e riportare al più presto il club tra i professionisti.

L’ultimo successo dei grigi è arrivato contro la Biellese, battuta per 2-0, a conferma di una squadra capace di imporsi con continuità. A rendere ancora più temibile la formazione alessandrina è il reparto offensivo, il migliore del campionato, trascinato dal capocannoniere Vincenzo Alfiero. Per il Borgosesia servirà una prestazione di altissimo livello, fatta di attenzione, sacrificio e capacità di sfruttare ogni occasione.

Al Comunale tornano anche due grandi ex granata

La sfida avrà un significato particolare anche per i tifosi borgosesiani, che ritroveranno dall’altra parte del campo due giocatori conosciuti e apprezzati negli anni recenti. Si tratta di Giuseppe D’Iglio e Alessio Rizzo, oggi protagonisti con la maglia dell’Alessandria. Un ritorno che aggiunge emozione a una partita già speciale, destinata a richiamare l’attenzione degli appassionati di entrambe le squadre.

Per i ragazzi di Forzatti sarà soprattutto l’occasione di misurarsi con la formazione più forte del torneo e verificare i progressi mostrati nelle ultime giornate. Il pronostico pende inevitabilmente dalla parte degli ospiti, ma il Borgosesia vuole giocarsi tutte le proprie possibilità. La fiducia ritrovata e il sostegno del pubblico potrebbero diventare armi importanti per tentare l’impresa.

Gozzano a Saluzzo: servono punti per risalire

Domenica sarà una giornata importante anche per il Gozzano, atteso dalla trasferta sul campo del Saluzzo. La formazione allenata da mister Guidetti sta attraversando una fase complicata, con alcuni risultati negativi che hanno reso più difficile la situazione in classifica. I rossoblù hanno bisogno di tornare a fare punti per ritrovare fiducia e interrompere un periodo poco favorevole.

Neppure il Saluzzo ha avuto un avvio di campionato particolarmente brillante, alternando buone prestazioni e passaggi a vuoto. Per il Gozzano si prospetta quindi un confronto delicato contro una squadra alla ricerca di continuità. La trasferta in terra cuneese rappresenta un’occasione importante per provare a invertire la tendenza e recuperare terreno in graduatoria.

Il programma completo del prossimo turno

Oltre al confronto tra Borgosesia e Alessandria e alla trasferta del Gozzano, il prossimo turno propone altri incontri interessanti. L’Asti sarà impegnato sul campo della Fezzanese, mentre il Ligorna riceverà il Sestri Levante. La Biellese cercherà il riscatto contro il Millesimo, dopo la sconfitta rimediata con la capolista, in una giornata che potrebbe modificare gli equilibri della classifica.

Questo il programma completo: Borgosesia-Alessandria, Fezzanese-Asti, Ligorna-Sestri Levante, Sanremese-Imperia, Derthona-Lascaris, Saluzzo-Gozzano, Chisola-Bra, Biellese-Millesimo e Celle Varazze-Valenzana. Un turno ricco di sfide che vedrà le formazioni valsesiane impegnate su due fronti molto diversi, ma con la stessa determinazione a conquistare un risultato positivo.

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