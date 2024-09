Borgosesia, alla festa dello sport arriva anche Stefano Sottile. L’atleta quarto a Parigi nel salto in alto è stato ospite d’onore al raduno delle società.

Borgosesia, alla festa dello sport arriva anche Stefano Sottile

C’era anche Stefano Sottile ieri, sabato 14 settembre, al raduno delle società sportive che è stato ospitato in piazza Mazzini a Borgosesia. Un evento che si collocava nell’ambito di uno degli eventi di “Borgosesia è viva”.

Ieri le vie del centro e le piazze sono state invase dagli atleti delle associazioni sportive locali che hanno promosso la propria attività, offrendo al pubblico dimostrazioni e informazioni sui corsi e sulle specialità praticate. Anche quest’anno sono stati più di trenta i gruppi locali che si sono messi in vetrina con i loro stand, a disposizione dei visitatori anche per distribuire materiale informativo. Numerosi anche i saggi e le esibizioni delle varie discipline.

In questo contesto, è arrivato anche Stefano Sottile, accolto con un lungo applauso da tutti. L’atleta, doventato ormai famoso a livello nazionale dopo il quarto posto olimpico nel salto in alto, si è fatto intervistare sul palco, poi ha distribuito autografi, intrattenendosi con i suoi concittadini.

Il programma di oggi: bici, “color run” e serata con dj Prezioso

Per la giornata di oggi, domenica 15 settembre, in programma attività per tutti i gusti. In mattinata è prevista “Borgo Bike” la ormai tradizionale manifestazione collettiva che prevede un giro in bici di gruppo lungo un bel percorso che tocca diverse frazioni cittadine.

Nel pomeriggio si continua con la seconda parte della Festa dello Sport e poi il via alla Color Run che quest’anno diventa la “Color Fun”: il ritrovo è alle 17 in piazza Mazzini per l’iscrizione (gratuita con possibilità di acquistare maglietta e gadget, il ricavato sarà devoluto all’associazione Passeportout) e per il riscaldamento. La partenza sarà alle 17.30 e dopo un percorso cittadino con diverse tappe “colorate” il ritorno previsto per le 18. A chiudere in bellezza il fine settimana di festa, alle 21 in piazza Mazzini si balla con il dj set di dj Giorgio Prezioso.

Ampio servizio domani su Notizia Oggi

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook