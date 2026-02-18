Borgosesia, assegnato a Gianni Filippa il “Premio Zanni” del Carnevale. Il riconoscimento consegnato all’imprenditore durante il pranzo del Mercu Scurot.

Un altro riconoscimento di prestigio per Gianni Filippa, imprenditore ed ex presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia. Poco più di un anno fa riceveva il “Premio Lancia” dall’Unione montana Valsesia. Oggi, mercoledì 18 febbraio, è stato invece insignito del “Premio Giovanni Franco Zanni – Borgosesia La Meja Cità”, istituito dal 1987 dal Comitato carnevale cittadino.

Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato a persone o enti che hanno dimostrato particolare amore e dedizione per la città, le sue tradizioni e lo stesso Carnevale. E’ stato consegnato durante il tradizionale pranzo del Mercu Scurot, evento che conclude le manifestazioni carnevalesche in città.

Le motivazioni del premio

Le motivazioni del premio sono fondate sulla poliedrica attività dell’uomo. Sulla pergamena di parle di «intraprendente, dinamico, laborioso e propositivo interprete nella sfera imprenditoriale

e nella vita sociale e istituzionale. Attivo e partecipe sostenitore di molteplici iniziative e sodalizi nel campo della cultura, dello sport, dell’utilità sociale e dello sviluppo turistico».

E ancora «componente autorevole di diverse organizzazioni territoriali, bancarie, industriali e universitarie, dal Banco Popolare, alla Confindustria, dall’Università del Piemonte Orientale, alla Società Monterosa 2000. Personalità dalle grandi doti umane e professionali, dotata di rara sensibilità e attenzione discreta al prossimo, amante della propria terra e innamorato sostenitore di tutte le sue potenzialità».

