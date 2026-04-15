Borgosesia, l’assessore “licenziato” lancia la sfida per il voto 2027. Francesco Nunziata anticipa la sua candidatura durante la riunione del consiglio comunale.

Borgosesia, l’assessore “licenziato” lancia la sfida per il voto 2027

Alle elezioni comunali di Borgosesia manca più di un anno, ma le forze in campo si stanno già delineando con forte anticipo. Se il sindaco Fabrizio Bonaccio aveva espresso già qualche settimana fa la volontà di ripresentarsi, nel consiglio comunale di lunedì scorso è emerso un secondo nome.

Non proprio una sorpresa perchè la candidatura era nell’aria, tuttavia Francesco Nunziata (sino a poche settimane fa assessore in Comune, poi sollevato dal primo cittadino dall’incarico di giunta) ha confermato le voci: «Alla prossima consultazione elettorale scenderò in campo per rappresentare degnamente Borgosesia in modo che torni ad essere una città viva e operativa».

“Non volevo ipotecare il futuro”

L’anticipazione è giunta a conclusione di una dichiarazione che Nunziata ha letto durante l’assemblea per fare il punto sulla situazione venuta a crearsi dopo la sua destituzione da assessore.

«Sono stato oggetto di una defenestrazione decisa dal sindaco, seguita a un mio atto di lealtà e correttezza. Ho rifiutato la sua richiesta di sottoscrivere una lettera di impegno a candidarmi con lui anche per la prossima tornata elettorale: questo non voleva dire che ritenevo chiusa la mia esperienza politica, ma semplicemente che non intendevo ipotecare il mio futuro. Ma il sindaco ha deciso di togliermi le deleghe, di estromettermi dalla giunta e sostituirmi con un consigliere più “fedele”».

Nunziata ha rimarcato «l’onestà intellettuale» del rifiuto di firmare: «Gli altri membri di maggioranza hanno firmato, scelte personali, ma sarà interessante vedere se l’anno prossimo, all’appuntamento elettorale, coloro che hanno giurato fedeltà terranno fede all’impegno assunto e si ricandideranno a fianco di Bonaccio».

“Il mio impegno non è mai mancato”

Sul proprio operato l’ex assessore ha evidenziato ancora: «Sono entrato in giunta in virtù del grande numero di preferenze ricevute dagli elettori, numero peraltro determinante per la vittoria della lista Bonaccio e che mi ha fatto sentire sempre la grande responsabilità verso i miei concittadini. In questi anni ho profuso tutto il mio impegno per far sì che i servizi sociali del Comune fossero sempre attenti ai bisogni dei più fragili, pur dovendo confrontarmi con le scarse risorse destinate al settore».

E su quest’ultimo aspetto arriva l’affondo: «I fondi più cospicui, come risulta evidente a chi ha seguito le vicende di questa amministrazione, venivano infatti destinati a iniziative che potevano garantire maggiore visibilità all’amministrazione, con buona pace di chi aveva bisogno di supporto e cura».

Dopo i ringraziamenti a chi ha collaborato nel suo incarico e a coloro che gli hanno espresso solidarietà dopo l’estromissione dalla giunta, Nunziata ha concluso con l’anticipazione elettorale: «Scenderò in campo con convinzione, per Borgosesia e la sua gente, perché tutti godano dell’attenzione che meritano. Soprattutto, perché Borgosesia ha il diritto di tornare a contare sul territorio mentre oggi vede la sua luce offuscata da chi pensa più alla propria affermazione personale che al bene della comunità».

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