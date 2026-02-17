Borgosesia, il sindaco toglie le deleghe a Francesco Nunziata. «Con l’assessore è venuto a mancare il rapporto di fiducia». Decadrà anche dall’Unione montana.

Borgosesia, il sindaco toglie le deleghe a Francesco Nunziata

Il sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio, provvederà alla revoca immediata di tutte le deleghe conferite all’assessore Francesco Nunziata. Il provvedimento dispone contestualmente anche la cessazione di ogni incarico di rappresentanza dello stesso Nunziata in enti terzi, organismi collegati e l’Unione Montana per conto del Comune.

Una decisione che, si legge nella nota diffusa dall’amministrazione, si è resa necessaria «a fronte del venir meno del fondamentale rapporto di fiducia e della coerenza politica indispensabile per il buon andamento dell’azione amministrativa».

Le deleghe revocate

Le deleghe revocate riguardano ambiti centrali per la vita della comunità: servizi socio-assistenziali, politiche abitative, politiche della terza età, politiche di inclusione sociale, pari opportunità, famiglia, rapporti con il volontariato sociale e srvizi cimiteriali. Competenze che saranno ora assunte ad interim direttamente dal sindaco Fabrizio Bonaccio, che ne curerà la gestione e il coordinamento operativo.

«Amministrare Borgosesia richiede una visione univoca, trasparenza e una lealtà assoluta verso il mandato ricevuto dai cittadini – dichiara il sindaco –. Non possiamo permetterci rallentamenti, né zone d’ombra. Il settore del sociale e della famiglia è il cuore pulsante della nostra azione: ho deciso di assumerne la guida diretta per garantire che ogni progetto prosegua con la massima efficienza e senza interferenze. La città chiede risultati concreti e competenza, non posizionamenti politici personali».

Si individuerà un’altra persona

Il sindaco si riserva inoltre di individuare, nei tempi necessari, profili di alta specializzazione tecnica a cui affidare in futuro la gestione dei settori interessati, con l’obiettivo dichiarato di elevare ulteriormente la qualità dei servizi ai cittadini.

«La nostra squadra resta più che mai compatta – conclude Bonaccio –. Il nostro unico obiettivo è portare a compimento il programma elettorale con la serietà e la fermezza che Borgosesia merita».

Nella foto, Francesco Nunziata

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook