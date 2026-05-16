Borgosesia assume due agenti: una divisa al servizio della città

Il Comune di Borgosesia ha pubblicato un bando di concorso per assumere due istruttori di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. Le domande devono essere presentate online entro le 12 di lunedì 15 giugno 2026, tramite il portale InPA.

Si tratta di un’opportunità professionale importante per chi desidera lavorare al servizio della comunità. Il percorso di selezione prevede una prova scritta mercoledì 25 giugno e una prova orale mercoledì 2 luglio.

I requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di alcuni requisiti specifici. Tra questi ci sono il diploma di scuola superiore, la patente B, la cittadinanza italiana e i requisiti richiesti per svolgere il ruolo di agente di pubblica sicurezza.

Il bando completo può essere consultato sul sito del Comune di Borgosesia, nella sezione Amministrazione trasparente, e sul portale InPA. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente online, rispettando la scadenza indicata.

I principali requisiti sono:

diploma di scuola superiore;

patente B;

cittadinanza italiana;

requisiti previsti per il ruolo di agente di pubblica sicurezza.

Le parole del sindaco Fabrizio Bonaccio

«Offriamo una buona opportunità professionale», commenta il sindaco Fabrizio Bonaccio. Il primo cittadino sottolinea che si tratta di un contratto a tempo indeterminato, con un trattamento interessante in un settore che il Comune considera in fase di rilancio.

Bonaccio ricorda anche il valore della figura dell’agente di polizia municipale, definendola un punto di riferimento per i cittadini. Non si tratta solo di controllo del codice della strada, ma di un ruolo che tocca sicurezza, emergenze e tutela del territorio.

Una divisa che significa servizio

Il sindaco richiama anche un episodio rimasto nella memoria della città: l’agente che, durante il servizio, salvò la vita a un cittadino coinvolto in un incidente stradale. Per quel gesto ricevette il Premio bontà della Sesia.

«Mi auguro che siano numerosi coloro che vorranno cimentarsi con il concorso», conclude Fabrizio Bonaccio. L’obiettivo è indossare una divisa che, nelle sue parole, rappresenta senso del dovere, onore e dedizione alla collettività.

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