Salvò un uomo coinvolto in un incidente: premiato il vigile. Borgosesia, ad Alex Franciosa il riconoscimento del bisettimanale “La Sesia”.

Salvò un uomo coinvolto in un incidente: premiato il vigile

E’ stato premiato ieri, lunedì 8 dicembre, a Vercelli l’agente della polizia municipale di Borgosesia che qualche mese fa aveva salvato la vita a un uomo coinvolto in un incidente. Alex Franciosa, che abita a Biella e che da febbraio presta servizio al comando della municipale di Borgosesia, ha ricevuto uno dei “Premi Bontà” istituiti dal bisettimanale La Sesia. La cerimonia è stata ospitata al Teatro Civico.

I “Premi Bontà” sono una tradizione che da quasi 80 anni (l’istituzione risale al 1946) rende omaggio a chi incarna altruismo e generosità, riconoscendo esempi concreti di vicinanza, volontariato e solidarietà quotidiana. Quest’anno tra i meritevoli di ricevere il premio c’è dunque il vigile Franciosa.

L’intervento dell’agente

La vicenda che rende merito all’agente è accaduta agli inizi di aprile. Franciosa era da due mesi in servizio in città. Mentre stava raggiungendo le scuole per la sorveglianza nell’orario dell’uscita degli studenti, è intervenuto su un incidente in viale Duca d’Aosta: un’auto aveva sbandato finendo contro una vettura in sosta.

Era stato evidente che l’incidente non era dovuto a una disattenzione o una manovra errata, ma che il conducente era stato colpito da un malore. L’uomo, un 73enne del posto, era privo di conoscenza e non respirava. Nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, in collegamento con la centrale operativa, l’agente ha praticato il massaggio cardiaco, un intervento che è risultato decisivo per le condizioni dell’uomo, preso poi in carico dal personale soccorritore e trasportato in ospedale.

I complimenti del sindaco

Per il conferimento del Premio Bontà giungono anche i complimenti del sindaco Fabrizio Bonaccio. «Un gesto che va oltre il dovere, che racconta chi è Alex e cosa significa davvero servire la comunità. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale desidero esprimere ad Alex la nostra più sentita gratitudine e i nostri più calorosi complimenti: siamo profondamente orgogliosi di poter contare sulla sua professionalità, sul suo cuore e sulla sua dedizione al servizio della nostra città».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook