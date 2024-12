Borgosesia, compagni di classe nel 1972 si ritrovano dopo 52 anni. Un pranzo insieme dopo più di mezzo secolo per la terza dell’istituto “Magni”.

Borgosesia, compagni di classe nel 1972 si ritrovano dopo 52 anni

Qualche anno di ricerche, ma alla fine gli ex allievi che 52 anni fa frequentavano la classe terza all’istituto “Magni” di Borgosesia si sono ritrovati. Non era così scontato: dopo gli esami scolastici ognuno intraprende il proprio percorso di vita e non sempre tra compagni di classe si rimane in contatto. Nella maggior parte dei casi con il tempo si prendono strade diverse e ci si perde di vista. Accade però a volte che il senso di amicizia riesca ad oltrepassare le distanze geografiche e il tempo, offrendo la possibilità di un nuovo incontro.

«Ci è voluto molto tempo a risalire ad alcuni ex compagni del 1972 – racconta Mauro Gualdi, che si è impegna in prima persona per riannodare i fili di tante amicizie così lontane nel tempo -. In particolare, è stata dura rintracciare un collega che risiede in Sardegna. Senza contatto telefonico, ho provato a interpellare tutti i suoi omonimi senza successo».

Ricerche non facili

«Chiedere informazioni ai Comuni non è semplice per via della privacy, alla fine in qualche modo sono riuscito a trovare il mio ex compagno di classe e l’ho convinto a venire a trovarci. Caso vuole che a volte torna in zona per salutare parte della famiglia e così abbiamo unito le cose… Altri coscritti si sono occupati di cercare studenti che non vedevamo da tempo. Alla fine siamo riusciti a ritrovarci tra passaparola e ricerche varie».

E infine si è arrivati all’incontro che si è tenuto alla Topia di Zuccaro. Erano presenti ex studenti che attualmente risiedono a Borgosesia, Varallo, Serravalle, ma anche dal Torinese. Oltre a quello della Sardegna.

Appuntamento al prossimo anno

«È stato bello rivedersi e in qualche caso abbiamo fatto pure fatica a riconoscerci. Il tempo ci ha cambiato…» E dopo il successo dell’appuntamento gastronomico condiviso l’altro giorno, ora si pensa già al futuro. «Desideriamo promuovere nuovamente l’incontro il prossimo anno – sottolinea Gualdi -. Magari cercando di coinvolgere anche altri due ex studenti che questa volta non sono riusciti a raggiungerci. È stato davvero bello ripercorrere i ricordi insieme e raccontare le esperienze vissute dopo la scuola».

