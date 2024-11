Borgosesia diventa città senza barriere: c’è un progetto sull’area urbana. Approvato il Piano per l’eliminazione degli ostacoli che sarà base per un lavoro lungo e complesso.

Borgosesia diventa città senza barriere: c’è un progetto sull’area urbana

Un passo verso l’inclusività urbanistica: Borgosesia ha varato un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il progetto è stato approvato in consiglio comunale, con l’obiettivo di eliminare tutti gli ostacoli e gli intralci presenti in città, negli edifici pubblici, negli spazi comuni e lungo vie, piazze e marciapiedi. Un piano che prelude a un lavoro lungo e complesso, che dovrà essere affrontato per gradi, sino ad avere una città che offra la massima accessibilità e tutela alle persone con disabilità.

I sopralluoghi condotti dallo studio di architettura incaricato hanno permesso di esaminare le caratteristiche di strutture pubbliche (anche non comunali) e spazi urbani (quali piazze, giardini, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili), per analizzare le condizioni di accessibilità e individuare le barriere da eliminare e predisporre quindi un piano di intervento coordinato in base alle priorità degli interventi.

Ora il confronto con le associazioni

«Era questo uno degli aspetti che avevamo individuato nel programma elettorale – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Lo studio dovrà ora essere illustrato alle associazioni che si occupano del comparto sociale, un passaggio importante poichè dal confronto con la loro esperienza sarà possibile raccogliere suggerimenti e richieste in modo da integrare il piano e avere un quadro il più completo possibile».

Il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche dovrà poi tradursi in realtà. «E’ ovvio che sono moltissimi gli interventi che si dovranno realizzare, a partire dall’accessibilità agli edifici pubblici, all’assenza di rampe e scivoli per superare i dislivelli, alla discontinuità nella pavimentazione, alla mancanza di percorsi pedonali protetti – riconosce il primo cittadino -. Per questo sarà definita una priorità nel procedere. E dove sarà possibile, se non si tratta di lavori corposi e onerosi, si interverrà subito».

Nell’ambito dell’eliminazione delle barriere architettoniche, nei mesi scorsi il Comune aveva proceduto con la creazione di un percorso pedonale tattile per accedere al liceo “Ferrari” caratterizzato da un tappetino speciale che permette di avere la percezione del fondo per essere usufruito da persone ipovedenti.

