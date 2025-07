Borgosesia, dodici stranieri ricevono i sacramenti durante la patronale. Battesimo, eucarestia e cresima in un’unica celebrazione per undici giovani peruviani e un’albanese.

Borgosesia, dodici stranieri ricevono i sacramenti durante la patronale

Grande partecipazione e profonda spiritualità hanno caratterizzato la festa patronale dei santi Pietro e Paolo, celebrata nei giorni scorsi dalla comunità di Borgosesia. I momenti più intensi si sono vissuti tra sabato e domenica, con un ricco programma che ha coinvolto fedeli, sacerdoti, giovani e famiglie.

La ricorrenza ha avuto un prologo particolarmente significativo sabato 29 giugno, quando nella chiesa parrocchiale dodici giovani adulti (undici di nazionalità peruviana e una albanese) hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima ed eucaristia).

Le parole del parroco don Ezo

Un momento toccante, che il parroco don Enzo Sala ha voluto sottolineare. «Qualche mese fa un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 28 anni ci ha chiesto di poter entrare nella nostra comunità di fede. Hanno mostrato fin da subito serietà, convinzione e grande entusiasmo. È stato un cammino di preparazione intenso, durato quattro mesi, guidato con dedizione da suor Candida».

I nomi dei nuovi membri della comunità sono: Augusto, Angie Maria, Luana, Edwis, Luhana, Jannet, Victoria, Prya, Brisa, Fabiana, Valentina e Katrina. Una cerimonia carica di emozione e partecipazione, che ha preceduto la celebrazione solenne di domenica.

La prima patronale per il nuovo parroco

La giornata conclusiva si è svolta domenica 30 giugno con la messa patronale nella chiesa parrocchiale, alla presenza dei sacerdoti di Borgosesia e del vicariato della Valsesia, animata dal coro giovanile dell’oratorio cittadino. La chiesa era gremita di fedeli, a testimonianza dell’attaccamento della comunità ai propri santi patroni.

Per don Enzo Sala si è trattato della prima festa patronale da parroco di Borgosesia, un’occasione che ha vissuto con gioia. «È stato davvero bello poter condividere queste giornate con tanti fedeli e amici. Abbiamo vissuto momenti intensi, culminati nella messa di domenica, ma già venerdì abbiamo avuto una festa meravigliosa in oratorio per la chiusura dell’Estate Ragazzi, grazie anche all’impegno di don Michele».

Una festa religiosa ma anche comunitaria, segnata da accoglienza, condivisione e rinnovata fede: valori che continuano a essere il cuore pulsante della vita parrocchiale di Borgosesia.

