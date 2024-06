Borgosesia, eliminata la “mano” simbolo del parco Magni. La scultura non ha retto al tempo e alle intemperie, sarà sostituita da un’altra opera.

Borgosesia, eliminata la “mano” simbolo del parco Magni

Da alcuni anni campeggiava all’ingresso del parco Magni, la mano che l’artista del legno Marco Schena aveva ricavato dal tronco di uno degli alberi più longevi. La scultura non ha retto al tempo e alle intemperie, nonché al degrado naturale della materia prima, e ha dovuto essere rimossa dallo stesso autore.

«L’opera era stata realizzata da Schena, quasi una decina di anni fa, su nostra richiesta a titolo gratuito – spiega il vicesindaco Eleonora Guida, assessore comunale delegato ai parchi -. All’epoca era stata una soluzione ideata per conservare l’unica parte rimasta di un gruppo di quattro alberi che erano dovuti essere abbattuti perché attaccati da funghi che ne avevano minato la stabilità.

Il risultato del lavoro dell’artista era stato talmente straordinario da diventare il simbolo del parco stesso. Ora però i funghi sono tornati ad attaccare i tronchi da cui scaturiva la mano, tanto da sbriciolare il legno e rendere necessario rimuoverli totalmente dalla base».

Presto una nuova opera d’arte per il parco

Lo stesso Schena è già al lavoro per sostituire la scultura con un’altra sua opera: «Non solo l’artista ha rimosso gratuitamente la “mano”, ma si è offerto di fornire sempre a titolo gratuito il progetto per una nuova installazione – anticipa Guida -. Come da prassi, il progetto dovrà ottenere l’autorizzazione della Soprintendenza per poter essere realizzato. Dovremo dunque aspettare i tempi tecnici, ma presto il parco Magni avrà una nuova opera d’arte».

