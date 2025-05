Borgosesia, finiti i lavori sul controviale Fassò. Il tratto era un cantiere da ottobre. Spariti gli antichi cubetti in porfido e sistemati i marciapiedi.

Borgosesia, finiti i lavori sul controviale Fassò

Steso l’asfalto, sistemati i marciapiedi e i passaggi sul cordolo centrale: sono conclusi i lavori sul controviale Fassò, quello che a Borgosesia collega piazza Moscatelli a piazza Cavour. E la via torna ad aprirsi alla circolazione. Tempo ce ne è voluto ma l’intervento di rinnovo è giunto a conclusione.

E’ stata anche sistemata l’aiuola ancora precaria, vicina a piazza Cavour. Restano da tracciare le linee dei parcheggi, cosa che sarà fatta non prima di un paio di settimane.

Doveva durare due mesi, ne sono serviti sei

Il tratto è transennato dal mese di ottobre: inizialmente le previsioni parlavano di due mesi di lavori, ma strada facendo si sono manifestati una lunga serie di inconvenienti e lavori aggiuntivi che il tempo si è triplicato. Per esempio, all’ultimo momento si sono dovuto fare anche alcuni ripristini alle tubature di uno dei condomini che si affacciano sulla via.

L’aspetto più evidente del controviale è la sostituzione del fondo in cubetti di porfido e con l’asfalto, una scelta presa dall’amministrazione comunale per evitare in futuro gli alti costi della manutenzione. Nell’area centrale, sono stati sostituiti gli alberi: tredici prunus hanno preso il posto degli originari liriodendri che avevano raggiunto un’altezza eccessiva.

Chiuso un cantiere, a breve ne aprirà un altro: tra un mese avranno inizio consistenti lavori in via Duca d’Aosta per risolvere i problemi di buche e avvallamenti provocati dal distacco dei cubetti.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook