A Borgosesia lavori in viale Fassò: addio ai vecchi cubetti in porfido

Sono iniziati all’inizio di questa settimana i lavori di sistemazione della sede stradale del controviale Fassò, quello che a Borgosesia collega piazza Moscatelli a piazza Cavour. In questi giorni sono stati rimossi i primi settori dei cubetti in porfido, destinati a sparire su tutto il tratto. Dopo la rimozione dei cubetti saranno sostituite le condotte della rete idrica e posati nuovi pozzetti, e si procederà infine alla stesura del manto d’asfalto (uno strato di quaranta centimetri di fondo, uno di dieci con granulato grosso e il tappetino superiore).

Più facile fare manutenzione

Questo dovrebbe assicurare in futuro la possibilità di fare manutenzione, operazione che invece si presentava sempre più complicata dovuta alla presenza del porfido. Per la durata dei lavori, previsti in due mesi, il transito sul controviale resta vietato (passaggio solo per i residenti diretti alle autorimesse condominiali) e l’intero traffico concentrato sulle due corsie principali del viale.

Resta comunque in tanti borgosesini un po’ di nostalgia per i cubetti in pietra che stanno sparendo quasi ovunque, e che rappresentano comunque un pezzo di storia della città.

