Borgosesia, furgone abbatte palo della luce in viale Varallo. LE FOTO

Borgosesia, furgone abbatte palo della luce in viale Varallo. Il conducente del veicolo è stato portato al pronto soccorso.

Incidente nella mattinata di ieri, giovedì 1 febbraio, lungo via Varallo a Borgosesia. Sulla dinamica dell’episodio non ci sono ancora notizie ufficiali, ma si tratta comunquq di un furgone che è uscito di strada e ha centrato un palo della luce posizionato lungo la carreggiata. Per l’impatto, il palo della luce si è abbattuto sull’asfalto. Come detto, non è ancora chiaro come mai il conducente abbia perso il controllo del suo mezzo.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. Il conducente è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, mentre il furgone è stato rimosso con un carro-attrezzi. Transennata per garantire la sicurezza tutta l’area interessata dalla caduta del palo della luce.

Le foto sono di un nostro lettore, che ringraziamo