Cantieri a Borgosesia: partiti i lavori su via Duca d’Aosta

È partito da una settimana il cantiere in via Duca d’Aosta in centro a Borgosesia. I lavori sono iniziati lunedì scorso e fin dai primi giorni si è proceduto spediti: il porfido nel tratto tra il condominio San Diego e la rotonda verso piazza don Ravelli è stato completamente rimosso.

Quella in corso è solo la prima fase dell’intervento, che prevede la sostituzione delle tubature per la raccolta dell’acqua piovana, il rifacimento dei marciapiedi in porfido e la posa del nuovo asfalto sulla carreggiata. La tabella di marcia, per ora, conferma la chiusura di questa prima tranche entro la fine di luglio, per poi spostare il cantiere nella parte alta della via, verso la rotonda tra via Sesone e via Marconi.

Viabilità modificata in centro

Con l’apertura del cantiere, anche la viabilità ha subito modifiche: è chiuso il tratto di via Duca d’Aosta da piazza Cavour verso l’alto, mentre è ancora possibile accedere alla parte superiore della strada arrivando da via Combattenti. Rimangono percorribili gli sbocchi su via Marconi, via Sesone e verso il parcheggio di piazza don Ravelli.

Un intervento profondo e strutturale

Il progetto non si limita al rifacimento estetico: gli operai, una volta rimosso il manto stradale, interverranno sulle tubazioni fortemente deteriorate, emerse grazie a una videoispezione. Il nuovo sistema di drenaggio prevede l’uso di bocche di lupo laterali, eliminando così i tombini dalla sede stradale.

Sotto l’asfalto, verrà posato un sottofondo di 30 centimetri, uno strato di binder da 8 centimetri e un tappetino d’usura di 3 centimetri. I marciapiedi verranno completamente ricostruiti, con cordoli in pietra larghi 15 cm e pavimentazione in cubetti di porfido su cemento armato.

Conclusione entro l’inizio dell’anno scolastico

L’obiettivo del Comune di Borgosesia è completare i lavori sull’intera via Duca d’Aosta entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Se i ritmi dei primi giorni verranno mantenuti, il traguardo sembra assolutamente alla portata.

