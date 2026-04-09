Borgosesia, hotel da 50 posti letto al posto dell’ex Capitol. Parte la ristrutturazione dello stabile: ci saranno camere, appartamenti e un bar.

Borgosesia, hotel da 50 posti letto al posto dell’ex Capitol

Dopo anni di attesa, arriva il via libera per il recupero dell’ex hotel Capitol di Borgosesia. Lo stabile di viale Varallo, chiuso da circa vent’anni, sarà completamente ristrutturato e tornerà a svolgere la sua funzione originaria, andando a colmare una mancanza che in città si trascina da tempo.

Le autorizzazioni necessarie sono state rilasciate e la proprietà ha avviato i lavori, con l’obiettivo di riaprire la struttura già nel corso del prossimo anno. Un intervento significativo che restituirà al territorio un punto di riferimento nel settore dell’ospitalità.

Un albergo moderno con camere e appartamenti

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura ricettiva con una cinquantina di posti letto, distribuiti tra camere e appartamenti situati ai piani superiori. Nei livelli inferiori troveranno spazio un bar aperto anche al pubblico e una sala destinata a eventi e ricevimenti.

L’intervento sarà radicale: l’edificio necessita infatti di una ristrutturazione completa, a partire dagli impianti, dopo un lungo periodo di inattività. Si tratta quindi di un recupero importante sia dal punto di vista edilizio sia per la riqualificazione dell’area.

Iter complesso per i vincoli ferroviari

L’operazione non è stata priva di ostacoli. L’iter autorizzativo si è rivelato piuttosto articolato, in particolare per la presenza dei vincoli legati alla vicina linea ferroviaria Novara-Varallo, che hanno richiesto approfondimenti tecnici e tempi più lunghi del previsto.

Superati questi passaggi, ora il progetto entra nella fase operativa.

Un vuoto che dura da anni

Con il recupero dell’ex Capitol – e ancor prima dell’ex Campagnola – si va a colmare una lacuna evidente: a Borgosesia, infatti, mancano da tempo strutture alberghiere vere e proprie. Negli ultimi anni, a sopperire alla carenza di posti letto sono stati soprattutto bed and breakfast e soluzioni alternative, ma l’assenza di un hotel rappresentava un limite per il turismo e l’accoglienza.

L’intervento si inserisce in un più ampio processo di trasformazione dell’area nord della città, destinata a diventare un polo sempre più attrattivo per servizi e attività. Nella stessa zona, infatti, è in fase esecutiva anche un altro progetto rilevante: l’apertura di un nuovo punto vendita McDonald’s, previsto su un terreno accanto al centro sportivo.

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