Borgosesia, nuova proprietà per rilanciare l’ex hotel Capitol

Con l’arrivo ormai imminente di un McDonald’s in viale Varallo e un progetto in fase di stallo per un nuovo supermercato in corso Vercelli, a Borgosesia è destinata a sbloccarsi un’altra situazione nel settore alberghiero e ristorativo: avrà nuova vita l’hotel Capitol, già Campagnola, rilevato da una nuova proprietà intenzionata a dare forma a un ampio prospetto di recupero. Si attendono invece ancora sviluppi per la situazione dell’hotel Garden per il quale già qualche anno fa era in valutazione un piano di investimento che al momento è rimasto sospeso.

Una città senza alberghi

La situazione ricettiva cittadina è precaria da qualche anno, con tutti i principali alberghi chiusi. A sopperire alla mancanza di posti letto ed evitare di rivolgersi fuori città ci sono alcune strutture che offrono servizio di bed and breakfast.

Una situazione ben lontana se confrontata con qualche decennio fa quando Borgosesia poteva contare su almeno cinque alberghi. Uno di questi era proprio la Campagnola, poi diventata Capitol, chiusa da anni (a parte una parziale apertura diverso tempo fa per la sola sala ristorante), che potrebbe tra non molto tornare in attività. Lo stabile è stato rilevato per un recupero che dovrebbe riguardare tutti gli aspetti, da quello ristorativo a quello ricettivo. Al momento il progetto non è stato depositato in Comune, ma c’è la convinzione di arrivare a completare tutto in tempi relativamente brevi.

Attesa anche per il Garden

Situazione diversa per il Garden di via Vittorio Veneto, chiuso dal 2018. La recente caduta dell’insegna sopra l’ingresso durante un forte nubifragio ha riportato d’attualità lo stato dell’hotel. Di un progetto per la ristrutturazione si è parlato qualche anno fa, ipotizzando una riapertura per una struttura con 36 camere per una settantina di posti letto, ma al momento è ancora fermo.

E’ dunque l’area alla periferia nord di Borgosesia che vedrà i principali e più imminenti cambiamenti. Del McDonald’s già si programma l’apertura, per la primavera 2025. Il relativo progetto (per una costruzione da nuovo, in un’area ora prativa) è stato presentato in municipio per la valutazione della commissione edilizia. Ci vorranno un paio di mesi per il via libera e, tra l’iter e la costruzione, si dovrebbe arrivare tra marzo e aprile del prossimo anno per veder sorgere il locale legato alla nota catena di fast food.

