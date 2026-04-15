Borgosesia, il parcheggio del Milanaccio trattato come discarica. Brutta sorpresa per i gestori del centro sportivo all’apertura di questa mattina.

Borgosesia, il parcheggio del Milanaccio trattato come discarica

Qualcuno deve aver ripulito il garage, o la cantina. Comunque il posto dove si lasciano lì le cose che non servono più, e che si accumulano nel tempo. Un apparecchio radio, un tubo, imbottiture, un secchiello di intonaco e via dicendo. Un bel mucchio di spazzatura che è stato scaricato la scorsa notte nel parcheggio del centro sportivo Milanaccio di Borgosesia.

«Tutto lo staff del centro sportivo Milanaccio ringrazia per questo regalo lasciato nel parcheggio davanti ai cassonetti da qualche simpatico incivile – questo il post pubblicato su Facebook nella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile, da uno dei gestori, Roberto Lometti -. Complimenti». Una brutta sorpresa: non è certo piacevole vedersi gli spazi della propria attività trattati come una pattumiera. Proprio davanti ai bidoni dei rifiuti, per di più.

La rabbia del mondo social

Inutile dire che il post ha suscitato reazioni sdegnate da parte degli utenti social. «Ha appena verniciato casa… tristezza e non gli fanno nemmneo la multa, lui butta tutto qui assurdo» scive un utente in un commento. «È veramente uno schifo – aggiunge una cittadina -. L’educazione non esiste più… Soprattutto non esiste il rispetto. Ci vorrebbero non so quante telecamere in tutta Borgosesia, anche in centro. Pensare che ci vorrebbe così poco».

Si invocano le telecamere, ma in realtà Borgosesia è già una delle città più sorvegliate, in rapporto al numero di residenti. Circa due anni fa un’indagine internazionale rivelava infatti che a Borgo c’è in media una videocamera ogni quattro abitanti, un rapporto tra i più alti addirittura a livello europeo.

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