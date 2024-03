Quattro telecamere ogni mille abitanti: Borgosesia tra città più sorvegliate d’Europa. Altri due apparecchi sono stati installati nella zona di Sant’Anna.

Due nuove telecamere sono state installate nell’area della chiesa di Sant’Anna a Borgosesia. Una decisione che va nella direzione di disincentivare furti ed eventuali episodi vandalici al santuario sul colle di Montrigone.

La posa dei due nuovi apparecchi di vigilanza porta il numero complessivo sopra i cinquanta, tale da porre Borgosesia tra le città più videosorvegliate in Europa con una percentuale di circa quattro telecamere ogni 1000 abitanti.

“Tutelare la zona di Sant’Anna”

Dopo l’attivazione di telecamere nel centro cittadino e nelle vie di maggior transito, l’amministrazione comunale ha scelto l’area di Sant’Anna per collocare gli ultimi apparecchi.

«La decisione scaturisce dall’esigenza di tutelare uno dei beni artistici e spirituali più importanti della città – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Non è accaduto ancora nula, ma negli ultimi tempi ci sono stati segnalati alcuni comportamenti inappropriati, soprattutto da parte di ragazzini, che spesso abbandonano rifiuti sul sagrato e intorno al santuario. Un comportamento irriguardoso che vogliamo disincentivare con il posizionamento di questi due dispositivi di videosorveglianza, collegati con la centrale operativa della polizia municipale e a cui possono accedere tutte le forze dell’ordine».

“Investire sulla sicurezza”

Cresce così il sistema cittadino di videosorveglianza. Borgosesia è tra le città più vigilate in Europa: «Secondo dati recenti, con oltre quattro telecamere ogni 1000 abitanti si collocherebbe al di sopra di Parigi e alla pari di Madrid – riporta Bonaccio -. Continuiamo ad investire nella videosorveglianza per tutelare i cittadini».

«Avere telecamere collegate con la centrale operativa della polizia locale ci consente di ripercorrere la sequenza di eventuali reati, elemento che sicuramente funge da deterrente contro vandalismi e microcriminalità. Lo facciamo in un’ottica di prevenzione, per la sicurezza e la sorveglianza dei luoghi pubblici, in particolare strade, piazze ed edifici pubblici con l’obiettivo che i nostri cittadini si sentano sempre tutelati e sicuri».