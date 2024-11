Borgosesia, il premio “Turcotti” assegnato a Silvia, studentessa di Valdilana. La ragazza ha frequentato il liceo classico “D’Adda” e ora la facoltà di Scienze internazionali.

E’ stato assegnato a Silvia Bassetto il premio alla memoria di Giovanni Turcotti, professore di storia e filosofia all’istituto “D’Adda” scomparso nel 2008. Il riconoscimento viene attribuito a uno studente del “D’Adda” di Varallo, meritevole negli studi e impegnato in quei settori (solidarietà, arti, sport, sociale) che hanno animato la vita e l’insegnamento di Turcotti.

Silvia, 19 anni da compiere il 14 novembre, abita a Valdilana. Ha studiato al liceo classico di Varallo concludendo il proprio percorso a giugno con la votazione di 94, e frequenta ora la facoltà di Scienze internazionali dello sviluppo e della cooperazione a Torino, città dove si è trasferita. Nell’assegnazione del premio ha avuto valenza l’impegno della studentessa nel campo del volontariato (è attiva nell’associazione Mani Tese) e nello scoutismo (che segue sin da quando aveva 8 anni).

Premio consegnato da Marinella Mazzone

La cerimonia di premiazione è stata ospitata sabato scorso nella sede del Centro studi che porta il nome dell’insegnante. Il premio è stato consegnato da Marinella Mazzone, che coordina l’attività del Centro studi costituito a ricordo del marito, e da Paola Vicario, dirigente del “D’Adda”.

La motivazione riconosce «le qualità intellettuali e umane, che si sono rivelate sin dai primi anni del suo percorso scolastico. Fin dall’inizio Silvia ha mostrato una profonda maturità e un grande amore per lo studio, caratteristiche che l’hanno portata non solo a raggiungere risultati eccellenti in termini di profitto, ma anche a sviluppare una passione sincera per gli argomenti oggetto di studio, abbracciando pienamente l’essenza della formazione umanistica».

E ancora: «Dotata di una spiccata sensibilità verso le questioni sociali, Silvia non si è mai limitata al solo studio teorico, ma ha saputo trasformare il suo interesse per i temi sociali in un impegno concreto e tangibile. Attraverso numerose iniziative di volontariato e attività solidali, ha dimostrato un’autentica volontà di contribuire al miglioramento della società, incarnando quei valori di solidarietà e attenzione verso il prossimo che sono alla base della sua formazione classica. La sua gentilezza e sensibilità umana, unite a una forte determinazione, l’hanno resa un punto di riferimento all’interno della classe; la sua capacità di ascoltare e di relazionarsi con gli altri in modo autentico ha contribuito a creare un ambiente positivo e stimolante attorno a sé, dimostrando che l’intelligenza non è solo una questione di profitto scolastico, ma anche di cuore e di empatia».

