Borgosesia, il premio Zanni a Peter Anicelli, maestro della cartapesta

Quest’anno il premio “Giovanni Franco Zanni: Borgosesia – la meja cità” ha voluto riconoscere i meriti di un maestro della cartapesta. E’ infatti stato assegnato a Gianfranco “Peter” Anicelli, tra i più apprezzati costruttori di carri e responsabile del laboratorio della cartapesta.

Come vuole tradizione, la consegna del riconoscimento è avvenuta mercoledì al termine del “pranzo del Mercu Scûrot” al centro Pro loco. Il premio venne istituito dal comitato nel 1987 per ricordare la figura di uno dei presidenti storici del carnevale cittadino. Da allora, personaggi autorevoli, enti ed associazioni, hanno potuto fregiarsi del riconoscimento. Tutti con un denominatore comune: aver lasciato un’impronta indelebile nella storia borgosesiana e abbiano dimostrato particolare amore per la città e le sue tradizioni.

Un artista del carnevale

Quest’anno il “premio Zanni” è dunque stato consegnato a “Peter” Anicelli. «Dinamico, volitivo, appassionato artista del carnevale – si legge nella motivazione -, già allievo di importanti maestri viareggini, dai quali non solo ha appreso le abilità tecniche, ma le ha sapute tramandare, trasmettere e insegnare quale interprete dell’arte della cartapesta. Maestro e gestore del laboratorio della cartapesta di Borgosesia, che ha portato a livelli di eccellenza e dal quale molte opere sono state prodotte non solo a livello locale, ma per i più importanti carnevali».

«Persona laboriosa e intraprendente sia nella sfera privata che nella vita sociale e cittadina; già componente di diversi comitati rionali ai quali negli anni ha fornito esperienza, consiglio e supporto. Attivo e partecipe sostenitore di molteplici iniziative, con sensibilità e discrezione, amante di questa città alla quale molto ha dato».

