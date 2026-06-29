Borgosesia, notte di paura in centro: uomo con un falcetto finisce in ospedale

Un uomo residente in zona è stato soccorso nella notte tra mercoledì e giovedì in viale Rimembranze, nel centro di Borgosesia, dopo un episodio che ha richiesto l’intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118.

Secondo le prime informazioni raccolte, il protagonista della vicenda, già noto alle forze dell’ordine, è stato visto in strada con un falcetto. La sua presenza e il suo comportamento hanno creato forte apprensione tra chi si trovava nella zona.

Le segnalazioni dei cittadini

L’allarme è partito da alcuni residenti e passanti, preoccupati per quanto stava accadendo. Diverse chiamate sono arrivate al 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e riportare la calma.

Alla base dell’episodio ci sarebbe stata una discussione degenerata nel giro di poco tempo. Gli accertamenti dovranno chiarire se il falcetto sia stato usato per minacciare qualcuno o se sia stato soltanto mostrato durante la lite.

LEGGI ANCHE: Borgosesia, i carabinieri fermano un furgone carico di rame rubato. LE FOTO

L’intervento dei soccorsi

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, la fase più concitata era già terminata. L’uomo, però, presentava alcune contusioni e appariva in stato di alterazione legato all’assunzione di alcolici. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento del 118. Dopo le prime cure, i sanitari hanno disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori controlli e per medicare le ferite riportate.

La vicenda resta al vaglio dei carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione quanto accaduto nella notte e a verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone. In pratica, l’uomo potrebbe anche essere rimasto ferito durante una colluttazione o un’aggressione avvenuta poco prima dell’arrivo delle pattuglie.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook